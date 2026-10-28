Черные грибы возле ЧАЭС. Коллаж: Новини.LIVE

Среди радиоактивных руин четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС обнаружили черные грибы. Они давно приспособились к экстремальным условиям. А радиация стала их другом. Это вызвало большой интерес у исследователей со всего мира. Свойства этого вида изучают уже не одно десятилетие.

Что известно о чернобыльских черных грибах, пишет издание Futura, передает Новини.LIVE.

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Какие черные грибы нашли в Чернобыле

В 1997–1998 годах украинская исследовательница Нелли Жданова вместе с коллегами изучала микроорганизмы внутри разрушенного четвертого энергоблока ЧАЭС. На бетонных стенах и других поверхностях ученые обнаружили 37 видов грибов, приспособившихся к жизни в условиях сильного радиоактивного загрязнения.

Особое внимание привлек Cladosporium sphaerospermum. Это микроскопический гриб, образующий темные, почти черные колонии.

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Черные грибы, растущие в руинах реактора в Чернобыле. Фото: Wikimedia Commons

Главная особенность этого вида — наличие большого количества меланина. Это тот самый пигмент, который определяет цвет нашей кожи и помогает защищать ее от ультрафиолета. У грибов меланин выполняет еще одну важную функцию. Он способен поглощать часть ионизирующего излучения и уменьшать повреждение клеток. Таким образом черная плесень выживает в местах с высокой радиацией.

В 2007 году исследователи из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в США провели необычный эксперимент. Они обнаружили, что под воздействием радиации изменяются свойства меланина, а некоторые темноокрашенные грибы начинают расти быстрее. В частности, Cladosporium sphaerospermum демонстрировал усиленный рост даже при недостатке питательных веществ.

Ученые предположили, что меланин может действовать аналогично хлорофиллу в растениях. Но вместо солнечного света грибы могли бы использовать энергию ионизирующего излучения. Этот возможный процесс назвали радиосинтезом.

Однако ученые пока не доказали, что грибы действительно преобразуют радиацию в энергию для питания. Точный механизм остается загадкой, а результаты отдельных экспериментов различаются.

Зачем черные грибы из Чернобыля отправили в космос

В декабре 2018 года ученые решили проверить необычные свойства Cladosporium sphaerospermum на Международной космической станции. Результаты эксперимента были представлены в исследовании, опубликованном в 2022 году в журнале Frontiers in Microbiology.

В течение 26 дней они наблюдали за ростом лабораторной культуры гриба и измеряли уровень космического излучения. В космосе гриб рос в среднем на 21 % быстрее, чем в контрольных экспериментах на Земле. Однако исследователи не исключают, что на скорость роста могла повлиять невесомость, а не сама радиация.

Еще одно наблюдение касалось защиты от излучения. Датчики под слоем грибов зафиксировали несколько более низкие показатели, чем на участке без них.

Это натолкнуло ученых на смелую идею. В будущем грибную биомассу можно было бы использовать для создания защитных материалов на космических станциях или базах на Марсе.

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