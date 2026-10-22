Кошка смотрит в окно. Фото: Pinterest

Ваша кошка выглядит совершенно здоровой, но при этом может быть носителем паразита, способного вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Масштабное исследование показало, что зимой таких случаев становится больше. И люди тоже могут заразиться.

Результаты нового исследования опубликованы в научном журнале PLOS One, сообщает ScienceAlert.

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Какого опасного паразита обнаружили у кошек

Речь идет о Giardia duodenalis, известном также как лямблия. Этот микроскопический одноклеточный паразит обитает в кишечнике людей и животных и может вызывать заболевание, называемое лямблиозом.

Учёные исследовали более 157 тысяч образцов кошачьих экскрементов из США и Канады. Паразита обнаружили в 6,3% случаев. То есть примерно у одной из 16 обследованных кошек.

Больше всего положительных результатов было среди молодых животных:

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у котят в возрасте до года — 10,7%.

У кошек в возрасте от 10 лет — всего 1,3%.

Исследователи также выяснили, что 18,5% положительных образцов содержали разновидности паразита, потенциально способные заражать людей. Это примерно 1,2% всех исследованных образцов.

Электронная микрофотография G. duodenalis. Источник: CDC/Mahmud Tari/Wikimedia Commons

Почему зимой риск заражения возрастает

Неожиданностью стала сезонность. Летом лямблии обнаруживали у 4,6% обследованных кошек, тогда как зимой этот показатель достигал 8,1%.

Причина может кроться в особенностях самого паразита. Его цисты способны длительное время выживать в прохладной и влажной среде. Зато жара, сухость и солнечный свет ухудшают условия для их сохранности.

В то же время эти результаты касаются кошек из США и Канады. Насколько выражена такая сезонность в Украине, исследование не устанавливало.

Каковы симптомы лямблиоза у кошек и людей

Коварство инфекции заключается в том, что она нередко протекает бессимптомно. Однако иногда возникают заметные проблемы со здоровьем.

У кошек возможны следующие признаки:

Диарея, иногда длительная или периодическая.

Мягкий стул с неприятным запахом.

Снижение веса и ухудшение аппетита.

Вялость и слабость.

Плохой набор веса у котят.

У людей лямблиоз может вызывать диарею, вздутие живота, тошноту, спазмы, повышенное газообразование, усталость и обезвоживание.

Важно понимать, что заражение человека непосредственно от кошки маловероятно. По данным CDC, у людей и домашних животных обычно встречаются разные генетические разновидности лямблий.

Как защитить себя и домашнего питомца

Паразит распространяется через загрязненные испражнениями воду, почву, предметы и поверхности. Заражение происходит, когда его цисты попадают в рот.

Чтобы снизить риск, ветеринары рекомендуют регулярно убирать кошачий лоток, мыть руки с мылом после контакта с ним, очищать миски и другие предметы животного. Не позволяйте питомцу пить воду из луж.

Если у кота возникла длительная диарея, обратитесь к ветеринару для обследования. Особенно внимательными следует быть владельцам котят, а также семьям с маленькими детьми, пожилым людям и лицам с ослабленным иммунитетом.

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