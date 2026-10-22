Зимой риск возрастает: у кошек обнаружили опасного паразита
Ваша кошка выглядит совершенно здоровой, но при этом может быть носителем паразита, способного вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Масштабное исследование показало, что зимой таких случаев становится больше. И люди тоже могут заразиться.
Результаты нового исследования опубликованы в научном журнале PLOS One, сообщает ScienceAlert.
Какого опасного паразита обнаружили у кошек
Речь идет о Giardia duodenalis, известном также как лямблия. Этот микроскопический одноклеточный паразит обитает в кишечнике людей и животных и может вызывать заболевание, называемое лямблиозом.
Учёные исследовали более 157 тысяч образцов кошачьих экскрементов из США и Канады. Паразита обнаружили в 6,3% случаев. То есть примерно у одной из 16 обследованных кошек.
Больше всего положительных результатов было среди молодых животных:
у котят в возрасте до года — 10,7%.
У кошек в возрасте от 10 лет — всего 1,3%.
Исследователи также выяснили, что 18,5% положительных образцов содержали разновидности паразита, потенциально способные заражать людей. Это примерно 1,2% всех исследованных образцов.
Почему зимой риск заражения возрастает
Неожиданностью стала сезонность. Летом лямблии обнаруживали у 4,6% обследованных кошек, тогда как зимой этот показатель достигал 8,1%.
Причина может кроться в особенностях самого паразита. Его цисты способны длительное время выживать в прохладной и влажной среде. Зато жара, сухость и солнечный свет ухудшают условия для их сохранности.
В то же время эти результаты касаются кошек из США и Канады. Насколько выражена такая сезонность в Украине, исследование не устанавливало.
Каковы симптомы лямблиоза у кошек и людей
Коварство инфекции заключается в том, что она нередко протекает бессимптомно. Однако иногда возникают заметные проблемы со здоровьем.
У кошек возможны следующие признаки:
Диарея, иногда длительная или периодическая.
Мягкий стул с неприятным запахом.
Снижение веса и ухудшение аппетита.
Вялость и слабость.
Плохой набор веса у котят.
У людей лямблиоз может вызывать диарею, вздутие живота, тошноту, спазмы, повышенное газообразование, усталость и обезвоживание.
Важно понимать, что заражение человека непосредственно от кошки маловероятно. По данным CDC, у людей и домашних животных обычно встречаются разные генетические разновидности лямблий.
Как защитить себя и домашнего питомца
Паразит распространяется через загрязненные испражнениями воду, почву, предметы и поверхности. Заражение происходит, когда его цисты попадают в рот.
Чтобы снизить риск, ветеринары рекомендуют регулярно убирать кошачий лоток, мыть руки с мылом после контакта с ним, очищать миски и другие предметы животного. Не позволяйте питомцу пить воду из луж.
Если у кота возникла длительная диарея, обратитесь к ветеринару для обследования. Особенно внимательными следует быть владельцам котят, а также семьям с маленькими детьми, пожилым людям и лицам с ослабленным иммунитетом.
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