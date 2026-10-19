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Теряете вещи и забываете слова: что происходит с вашим мозгом

Ua ru
19 октября 2026 21:24
Почему вы теряете вещи и забываете слова: ученые объяснили, что происходит с мозгом Фото: istockphoto.com
Женщина в синей рубашке с тревогой смотрит на настенный календарь. Фото: istockphoto.com

Только что держали ключи в руках, а теперь перерываете всю квартиру. Вышли из комнаты и забыли, что хотели сделать, или вдруг забыли хорошо знакомое имя. Такие провалы в памяти могут сильно напугать. Однако ученые объясняют: иногда мозг не теряет информацию, а просто не может быстро ее найти.

В чем причина, рассказал профессор педиатрии и нейронауки Вашингтонского университета Томми Вуд в комментарии Fox News, передает Новини.LIVE.

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Почему вы забываете слова и постоянно теряете вещи

По словам ученого, обычная забывчивость чаще всего связана со стрессом, переутомлением и недостатком внимания. Человек может положить телефон на стол, отвлечься, а через минуту уже не помнить, где его оставил.

Чтобы понять причину, нужно знать, как работает наша память. Этот процесс состоит из трех этапов. Сначала мозг воспринимает и кодирует информацию. Затем закрепляет ее для дальнейшего хранения. И, наконец, когда возникает необходимость, воспроизводит нужные воспоминания.

Самое интересное, что сбой может возникнуть на любом этапе. Например, из-за стресса иногда сложно вспомнить хорошо знакомое слово, хотя информация никуда не исчезла. А если вы с самого начала были невнимательны, воспоминание могло просто не сформироваться должным образом. Поэтому после отдыха забытое имя порой неожиданно всплывает в голове.

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Ухудшение памяти далеко не всегда свидетельствует о деменции. Иногда причиной становятся нарушения, поддающиеся лечению.

Среди наиболее распространенных причин:

  • дефицит витамина B12, необходимого для нормальной работы нервной системы;
  • гипотиреоз, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов;
  • депрессия;
  • тревожные расстройства, затрудняющие концентрацию внимания;
  • недосыпание и апноэ во сне, ухудшающие когнитивные функции;
  • побочное действие некоторых лекарственных препаратов;
  • нарушения работы печени, почек и обмена веществ.

Во многих случаях после устранения основной причины ясность мышления и способность запоминать информацию улучшаются.

Когда забывчивость становится опасной

Иногда забыть имя знакомого или потерять очки — вполне нормально. Гораздо тревожнее, когда человек постоянно повторяет одни и те же вопросы, теряется в знакомых местах или перестает справляться с привычными делами.

Томми Вуд отмечает, что осознание собственной забывчивости часто является обнадеживающим признаком. Хотя и не исключает заболеваний мозга. А чтобы сохранить свою память и здоровье мозга, стоит заботиться о качественном сне, физической активности, здоровье сердца, слухе и зрении.

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Евгения Фрусевич - Редактор
Автор:
Евгения Фрусевич

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