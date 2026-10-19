Женщина в синей рубашке с тревогой смотрит на настенный календарь. Фото: istockphoto.com

Только что держали ключи в руках, а теперь перерываете всю квартиру. Вышли из комнаты и забыли, что хотели сделать, или вдруг забыли хорошо знакомое имя. Такие провалы в памяти могут сильно напугать. Однако ученые объясняют: иногда мозг не теряет информацию, а просто не может быстро ее найти.

В чем причина, рассказал профессор педиатрии и нейронауки Вашингтонского университета Томми Вуд в комментарии Fox News, передает Новини.LIVE.

Реклама

Почему вы забываете слова и постоянно теряете вещи

По словам ученого, обычная забывчивость чаще всего связана со стрессом, переутомлением и недостатком внимания. Человек может положить телефон на стол, отвлечься, а через минуту уже не помнить, где его оставил.

Чтобы понять причину, нужно знать, как работает наша память. Этот процесс состоит из трех этапов. Сначала мозг воспринимает и кодирует информацию. Затем закрепляет ее для дальнейшего хранения. И, наконец, когда возникает необходимость, воспроизводит нужные воспоминания.

Самое интересное, что сбой может возникнуть на любом этапе. Например, из-за стресса иногда сложно вспомнить хорошо знакомое слово, хотя информация никуда не исчезла. А если вы с самого начала были невнимательны, воспоминание могло просто не сформироваться должным образом. Поэтому после отдыха забытое имя порой неожиданно всплывает в голове.

Читайте также:

Какие проблемы со здоровьем могут ухудшать память

Ухудшение памяти далеко не всегда свидетельствует о деменции. Иногда причиной становятся нарушения, поддающиеся лечению.

Среди наиболее распространенных причин:

дефицит витамина B12, необходимого для нормальной работы нервной системы;

гипотиреоз, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов;

депрессия;

тревожные расстройства, затрудняющие концентрацию внимания;

недосыпание и апноэ во сне, ухудшающие когнитивные функции;

побочное действие некоторых лекарственных препаратов;

нарушения работы печени, почек и обмена веществ.

Во многих случаях после устранения основной причины ясность мышления и способность запоминать информацию улучшаются.

Когда забывчивость становится опасной

Иногда забыть имя знакомого или потерять очки — вполне нормально. Гораздо тревожнее, когда человек постоянно повторяет одни и те же вопросы, теряется в знакомых местах или перестает справляться с привычными делами.

Томми Вуд отмечает, что осознание собственной забывчивости часто является обнадеживающим признаком. Хотя и не исключает заболеваний мозга. А чтобы сохранить свою память и здоровье мозга, стоит заботиться о качественном сне, физической активности, здоровье сердца, слухе и зрении.

Делимся с вами другими интересными фактами и открытиями

Как кофе без кофеина влияет на нашу память на самом деле.

Сколько времени нужно спать человеку, чтобы замедлить старение организма.

Почему осенью очень трудно просыпаться утром и что делать, чтобы избавиться от этой проблемы.

Какой новый орган обнаружили ученые в черепе человека и какую функцию он выполняет.