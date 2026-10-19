Теряете вещи и забываете слова: что происходит с вашим мозгом
Только что держали ключи в руках, а теперь перерываете всю квартиру. Вышли из комнаты и забыли, что хотели сделать, или вдруг забыли хорошо знакомое имя. Такие провалы в памяти могут сильно напугать. Однако ученые объясняют: иногда мозг не теряет информацию, а просто не может быстро ее найти.
В чем причина, рассказал профессор педиатрии и нейронауки Вашингтонского университета Томми Вуд в комментарии Fox News, передает Новини.LIVE.
Почему вы забываете слова и постоянно теряете вещи
По словам ученого, обычная забывчивость чаще всего связана со стрессом, переутомлением и недостатком внимания. Человек может положить телефон на стол, отвлечься, а через минуту уже не помнить, где его оставил.
Чтобы понять причину, нужно знать, как работает наша память. Этот процесс состоит из трех этапов. Сначала мозг воспринимает и кодирует информацию. Затем закрепляет ее для дальнейшего хранения. И, наконец, когда возникает необходимость, воспроизводит нужные воспоминания.
Самое интересное, что сбой может возникнуть на любом этапе. Например, из-за стресса иногда сложно вспомнить хорошо знакомое слово, хотя информация никуда не исчезла. А если вы с самого начала были невнимательны, воспоминание могло просто не сформироваться должным образом. Поэтому после отдыха забытое имя порой неожиданно всплывает в голове.
Какие проблемы со здоровьем могут ухудшать память
Ухудшение памяти далеко не всегда свидетельствует о деменции. Иногда причиной становятся нарушения, поддающиеся лечению.
Среди наиболее распространенных причин:
- дефицит витамина B12, необходимого для нормальной работы нервной системы;
- гипотиреоз, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов;
- депрессия;
- тревожные расстройства, затрудняющие концентрацию внимания;
- недосыпание и апноэ во сне, ухудшающие когнитивные функции;
- побочное действие некоторых лекарственных препаратов;
- нарушения работы печени, почек и обмена веществ.
Во многих случаях после устранения основной причины ясность мышления и способность запоминать информацию улучшаются.
Когда забывчивость становится опасной
Иногда забыть имя знакомого или потерять очки — вполне нормально. Гораздо тревожнее, когда человек постоянно повторяет одни и те же вопросы, теряется в знакомых местах или перестает справляться с привычными делами.
Томми Вуд отмечает, что осознание собственной забывчивости часто является обнадеживающим признаком. Хотя и не исключает заболеваний мозга. А чтобы сохранить свою память и здоровье мозга, стоит заботиться о качественном сне, физической активности, здоровье сердца, слухе и зрении.
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