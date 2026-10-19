Жінка у синій сорочці тривожно дивиться на настінний календар. Фото: istockphoto.com

Щойно тримали ключі в руках, а тепер обшукуєте всю квартиру. Вийшли з кімнати і забули, що хотіли зробити або ж раптом забули добре знайоме ім'я. Такі провали в пам'яті можуть неабияк налякати. Проте вчені пояснюють: іноді мозок не втрачає інформацію, а просто не може швидко її знайти.

У чому причина, розповів професор педіатрії та нейронауки Вашингтонського університету Томмі Вуд у коментарі Fox News, передає Новини.LIVE.

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Чому ви забуваєте слова та постійно губите речі

За словами науковця, звичайна забудькуватість найчастіше пов'язана зі стресом, перевтомою та браком уваги. Людина може покласти телефон на стіл, відволіктися, а за хвилину вже не пам'ятати, де його залишила.

Щоб зрозуміти причину, потрібно знати, як працює наша пам'ять. Цей процес складається з трьох етапів. Спочатку мозок сприймає та кодує інформацію. Потім закріплює її для подальшого зберігання. І нарешті, коли виникає потреба, відтворює потрібні спогади.

Найцікавіше, що збій може виникнути на будь-якому етапі. Наприклад, через стрес іноді складно пригадати добре знайоме слово, хоча інформація нікуди не зникла. А якщо ви від самого початку були неуважними, спогад міг просто не сформуватися належним чином. Тому після відпочинку забуте ім'я часом несподівано виринає в голові.

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Які проблеми зі здоров'ям можуть погіршувати пам'ять

Погіршення пам'яті далеко не завжди свідчить про деменцію. Іноді причиною стають порушення, які піддаються лікуванню.

Серед найпоширеніших причин:

дефіцит вітаміну B12, необхідного для нормальної роботи нервової системи;

гіпотиреоз, за якого щитоподібна залоза виробляє недостатньо гормонів;

депресія;

тривожні розлади, які ускладнюють концентрацію уваги;

недосипання та апное сну, що погіршують когнітивні функції;

побічна дія деяких лікарських препаратів;

порушення роботи печінки, нирок та обміну речовин.

У багатьох випадках після усунення основної причини ясність мислення та здатність запам'ятовувати інформацію покращуються.

Коли забудькуватість стає небезпечною

Іноді забути ім'я знайомого або загубити окуляри цілком нормально. Значно тривожніше, коли людина постійно повторює ті самі запитання, губиться у знайомих місцях або перестає справлятися зі звичними справами.

Томмі Вуд зазначає, що усвідомлення власної забудькуватості часто є обнадійливою ознакою. Хоч і не виключає захворювань мозку. А щоб зберегти свою пам'ять та здоров'я мозку, варто дбати про якісний сон, фізичну активність, здоров'я серця, слух і зір.

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