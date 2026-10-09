Як кава без кофеїну впливає на мозок і пам'ять: нове дослідження вчених

Дівчина в окулярах п'є каву зранку. Фото: pexels.com

Кава без кофеїну впливає на наш мозок зовсім не так, як звичайна. Під час наукового експерименту вчені помітили несподівані зміни у пам'яті людей, які протягом трьох тижнів пили цей напій.

Що саме відбувалося з мозком, розповідають науковці у журналі Nature Communications, передає Новини.LIVE.

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Як кава без кофеїну впливає на пам'ять людини

Науковці з Університетського коледжу Корка в Ірландії вирішили перевірити, як звичайна кава та її безкофеїновий аналог впливають на роботу мозку, емоційний стан і кишкову мікрофлору.

До основного експерименту залучили 31 людину, яка регулярно випивала від трьох до п'яти чашок кави на день. Спочатку добровольців попросили повністю відмовитися від улюбленого напою на два тижні. За цей час дослідники помітили суттєві зміни у складі кишкових мікроорганізмів.

Після перерви учасників розділили на дві групи:

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15 людей протягом трьох тижнів пили каву без кофеїну. 16 добровольців вживали звичайну каву з кофеїном.

Щодня учасники отримували по чотири порції розчинного напою. При цьому вони не знали, який саме варіант їм дістався. Наприкінці експерименту вчені провели повторні перевірки пам'яті, уваги та емоційного стану.

Результати приголомшливі. У групі, яка випивала каву без кофеїну, покращилась пам'ять. Це було помітно одразу на двох тестах. Натомість серед учасників, які пили звичайну каву, покращень не виявили.

Чому кава без кофеїну може покращувати роботу мозку

Науковці припускають, що секрет зовсім не в кофеїні, а в кишечнику. Річ у тім, що кавові зерна містять понад тисячу різних сполук. Серед них є поліфеноли, які можуть впливати на кишкові бактерії. Ці мікроорганізми беруть участь у складній системі зв'язку між кишечником і мозком. Вони виробляють та переробляють речовини, потенційно здатні впливати на нервову систему.

Дослідники припускають, що поліфеноли можуть змінювати активність кишкових бактерій, а це своєю чергою позначається на когнітивних функціях людини. Проте поки що це лише гіпотеза. Автори зазначають, що покращення пам'яті могло бути пов'язане з якіснішим сном і більшою фізичною активністю учасників.

Що ще вчені помітили за три тижні

Цікаво, що обидва види кави впливали на самопочуття добровольців, але результати відрізнялися. Після повернення напою до щоденного раціону учасники обох груп повідомляли про зменшення стресу, симптомів депресії та імпульсивності.

Водночас звичайна кава з кофеїном була пов'язана зі зниженням тривожності, психологічного напруження та покращенням уваги. У групі, яка пила каву без кофеїну, дослідники також зафіксували покращення якості сну та показників фізичної активності.

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