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Кофе без кофеина влияет на нашу память: что обнаружили ученые

Ua ru
9 октября 2026 05:45
Как кофе без кофеина влияет на мозг и память: новое исследование ученых
Девушка в очках пьет кофе утром. Фото: pexels.com

Кофе без кофеина воздействует на наш мозг совсем не так, как обычный. В ходе научного эксперимента ученые заметили неожиданные изменения в памяти людей, которые в течение трех недель пили этот напиток.

О том, что именно происходило с мозгом, рассказывают ученые в журнале Nature Communications, передает Новини.LIVE.

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Как кофе без кофеина влияет на память человека

Ученые из Университетского колледжа Корка в Ирландии решили проверить, как обычный кофе и его бескофеиновый аналог влияют на работу мозга, эмоциональное состояние и кишечную микрофлору.

В основном эксперименте приняли участие 31 человек, которые регулярно выпивали от трех до пяти чашек кофе в день. Сначала добровольцев попросили полностью отказаться от любимого напитка на две недели. За это время исследователи заметили существенные изменения в составе кишечных микроорганизмов.

После перерыва участников разделили на две группы:

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  1. 15 человек в течение трех недель пили кофе без кофеина.
  2. 16 добровольцев употребляли обычный кофе с кофеином.

Ежедневно участники получали по четыре порции растворимого напитка. При этом они не знали, какой именно вариант им достался. В конце эксперимента ученые провели повторные проверки памяти, внимания и эмоционального состояния.

Результаты потрясающие. В группе, которая пила кофе без кофеина, улучшилась память. Это было заметно сразу в двух тестах. Зато среди участников, которые пили обычный кофе, улучшений не обнаружили.

Почему кофе без кофеина может улучшать работу мозга

Ученые предполагают, что секрет вовсе не в кофеине, а в кишечнике. Дело в том, что кофейные зерна содержат более тысячи различных соединений. Среди них есть полифенолы, которые могут влиять на кишечные бактерии. Эти микроорганизмы участвуют в сложной системе связи между кишечником и мозгом. Они вырабатывают и перерабатывают вещества, потенциально способные влиять на нервную систему.

Исследователи предполагают, что полифенолы могут изменять активность кишечных бактерий, а это, в свою очередь, сказывается на когнитивных функциях человека. Однако пока это лишь гипотеза. Авторы отмечают, что улучшение памяти могло быть связано с более качественным сном и большей физической активностью участников.

Что еще заметили ученые за три недели

Интересно, что оба вида кофе влияли на самочувствие добровольцев, но результаты различались. После возвращения напитка в ежедневный рацион участники обеих групп сообщали об уменьшении стресса, симптомов депрессии и импульсивности.

В то же время обычный кофе с кофеином был связан со снижением тревожности, психологического напряжения и улучшением внимания. В группе, которая пила кофе без кофеина, исследователи также зафиксировали улучшение качества сна и показателей физической активности.

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исследование ученых кофе без кофеина работа мозга
Евгения Фрусевич - Редактор
Автор:
Евгения Фрусевич

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