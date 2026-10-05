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Главная Открытия Почему осенью так трудно вставать с постели: причины и способы борьбы

Почему осенью так трудно вставать с постели: причины и способы борьбы

Ua ru
5 октября 2026 05:45
Почему осенью трудно просыпаться по утрам и как легче вставать с постели: советы врачей
Девушка в постели закрывает лицо руками. Фото: istockphoto.com

Как только наступает осень, хочется спрятаться под одеялом и спать чуть ли не до обеда. Иногда даже после восьми часов сна не проходит сонливость. А пробуждение дается с большим трудом.

Почему осенью так трудно вставать с постели, что поможет быстрее просыпаться и чувствовать себя бодрее, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на специалистов Realsimple.

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Почему осенью так трудно вставать с постели

Одна из главных причин осенней сонливости скрыта за окном. Солнце восходит позже, световой день сокращается, а утром организм получает меньше естественного света.

Нейробиолог и эксперт по сну Эллисон Брагер объясняет, что свет является одним из самых сильных сигналов для поддержания бодрости. Когда его становится меньше, организму сложнее быстро перейти от сна к активности.

К этому добавляется и похолодание. По словам специалистки, в холодное время году телу приходится тратить больше энергии на поддержание температуры, что также может усиливать физиологическую потребность в отдыхе.

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Врач и эксперт по здоровому сну Карлос Нуньес обращает внимание ещё на один фактор: циркадный ритм. Это своеобразные внутренние часы, которые регулируют периоды сонливости и бодрости. Когда время рассвета и заката меняется, организму требуется определенный период, чтобы адаптироваться.

Как легче просыпаться осенью

Первое, что стоит сделать после пробуждения, — это дать организму как можно больше света. Откройте шторы, подойдите к окну или выйдите на улицу. Если утром еще темно, эксперты советуют использовать яркое искусственное освещение.

Вечером ситуация противоположная. Яркий свет от смартфона, ноутбука или телевизора перед сном может сдвигать время засыпания и затруднять утреннее пробуждение. Поэтому по возможности сократите время использования гаджетов перед сном, а спальню оставляйте темной, тихой и прохладной.

Обратите внимание и на вечернее меню. Кофеин, алкоголь и тяжелый ужин незадолго до сна могут ухудшать его качество. Кофе, крепкий чай и другие напитки с кофеином лучше оставить для первой половины дня.

Не давайте себе возможности десять раз откладывать будильник. Один из простых трюков, который советует Брагер, — оставить телефон подальше от кровати. Чтобы выключить сигнал, вам придется встать, а это уже половина успеха.

Самое важное правило для легкого пробуждения

Организм любит предсказуемость. Если вы каждый день ложитесь спать и просыпаетесь примерно в одно и то же время, внутренним часам легче понять, когда пора отдыхать, а когда просыпаться.

Даже в выходные специалисты советуют не сбивать режим слишком резко. Ведь хорошее утреннее самочувствие зависит не только от количества часов в постели, но и от регулярности сна.

Специалисты предупреждают: если сильная сонливость длится неделями, вы спите достаточно, но все равно просыпаетесь изможденными, стоит обсудить это с врачом, ведь причины могут быть не только сезонными.

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Евгения Фрусевич - Редактор
Автор:
Евгения Фрусевич

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