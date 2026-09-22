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Главная Открытия Не волшебные 8 часов: сколько нужно спать, чтобы долго не стареть

Не волшебные 8 часов: сколько нужно спать, чтобы долго не стареть

Ua ru
22 сентября 2026 05:45
Сколько часов нужно спать, чтобы стареть медленнее: выводы ученых
Женщина спит в маске для глаз. Фото: istockphoto.com

Трудно найти человека, который бы не слышал о том, как важно спать по 8 часов в сутки для хорошего самочувствия. Однако новое масштабное исследование показало более интересную картину: для замедления биологического старения важна не одна магическая цифра.

Результатами исследования в журнале Nature поделились ученые из Колумбийского университета, сообщает Новини.LIVE.

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Сколько нужно спать, чтобы организм старел медленнее

Команда во главе с исследователем Джунхао Веном проанализировала данные почти 500 тысяч человек из UK Biobank. Ученых интересовал не просто возраст участников по паспорту, а то, насколько "старыми" выглядят их органы и системы с биологической точки зрения.

Для этого исследователи использовали 23 модели так называемых биологических часов старения, которые оценивали состояние 17 органов и систем, в частности мозга, сердца, легких и иммунной системы. Например, они анализировали снимки органов, уровни определенных белков и других веществ в крови. На основе этих показателей можно приблизительно определить, стареет ли тот или иной орган быстрее или медленнее. Затем эти результаты сравнили с тем, сколько часов в сутки обычно спали участники.

Наиболее низкие показатели биологического старения наблюдались у людей, которые сообщали о сне продолжительностью от 6,4 до 7,8 часа в сутки. Точная оптимальная продолжительность при этом могла отличаться в зависимости от органа и пола.

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Картина получилась U-образной: худшие показатели чаще фиксировались как у тех, кто спал менее шести часов, так и среди людей с продолжительностью сна более восьми часов.

Что происходит, если постоянно недосыпать

Множество проблем со здоровьем наблюдалось у людей, которые хронически недосыпали. Те, кто спал менее шести часов в сутки, страдали от:

  • депрессивных эпизодов;
  • тревожных расстройств;
  • ожирения;
  • диабета второго типа;
  • повышенного давления;
  • ишемической болезни сердца;
  • нарушений сердечного ритма.

Означает ли это, что спать более восьми часов вредно

Как короткий, так и чрезмерно длительный сон был связан с астмой, хронической обструктивной болезнью легких, гастритом и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Но исследование не доказывает, что длительный сон сам по себе заставляет органы стареть быстрее. Наоборот, потребность регулярно спать очень долго иногда может быть сигналом о других процессах в организме или проблемах со здоровьем. Поэтому авторы говорят именно о связи, а не о прямых причинах.

Поэтому ученые не предлагают всем ставить будильник ровно на семь часов. Но их результаты показывают: для более медленного старения организма важно не только достаточно спать, но и избегать как постоянного недосыпания, так и слишком длительного сна.

Делимся другими интересными фактами

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молодость исследование ученых здоровый сон
Евгения Фрусевич - Редактор
Автор:
Евгения Фрусевич

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