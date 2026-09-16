Какая страна напоминает узкую полосу длиной более 4 тысяч км

Чили на карте и канатная дорога в Сантьяго. Коллаж: Новини.LIVE

Если взглянуть на карту Южной Америки, одна страна сразу привлекает внимание своей необычной формой. Она напоминает тонкую ленту, протянувшуюся вдоль побережья на тысячи километров. Кажется невероятным, что столь длинная и узкая территория может быть одним государством. А еще невероятнее то, что здесь, на севере, расположена одна из самых засушливых пустынь планеты, а на юге возвышаются ледники Патагонии.

Новини.LIVE со ссылкой на 24 Канал рассказывает, что это за страна, где она находится и какие ее особенности.

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Что это за страна и где она расположена

Речь идет о Чили. Страна расположена на юго-западе Южной Америки и простирается с севера на юг более чем на 4 тысячи км. На карте она напоминает длинную узкую полосу. С запада ее омывает Тихий океан, а с востока словно подпирает огромная стена Анд.

Из-за такой протяженности климат и природа Чили существенно меняются. Если вы будете путешествовать по стране с севера на юг, то увидите пустыню Атакама, плодородные долины, леса, озера и вулканы, а в конце путешествия окажетесь среди холодных ландшафтов Патагонии.

Как Чили приобрела свою необычную форму

Современные очертания Чили формировались на протяжении веков. До прихода европейцев северные территории находились под влиянием империи инков, а центральные и южные районы населяли коренные народы, в частности мапуче.

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В XVI веке сюда пришли испанские колонизаторы. В 1541 году Педро де Вальдивия основал Сантьяго, однако полностью подчинить территории на юге испанцам долго не удавалось. Мапуче оказывали сильное сопротивление, а река Биобио долгое время фактически была границей между землями под испанским контролем и территориями коренного населения.

Как сформировались современные границы Чили

Процесс обретения независимости начался в начале XIX века. После нескольких лет войны 12 февраля 1818 года Чили провозгласила независимость от Испании. Однако карта страны продолжала меняться. В XIX веке Чили расширяла фактический контроль на юг, а Тихоокеанская война 1879-1884 годов между Чили, Перу и Боливией повлияла на границы на севере. После конфликта Боливия лишилась своего тихоокеанского побережья, а Чили получила территории, богатые полезными ископаемыми. Так Чили приобрела ту особую форму, по которой ее сегодня легко узнать на карте.

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