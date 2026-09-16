Яка країна нагадує вузьку смугу завдовжки понад 4 тисячі км

Чилі на карті та канатна дорога в Сантьяго. Колаж: Новини.LIVE

Якщо поглянути на карту Південної Америки, одна країна одразу привертає увагу незвичайною формою. Вона нагадує тонку стрічку, яка тягнеться вздовж узбережжя на тисячі кілометрів. Здається неймовірним, що настільки довга й вузька територія може бути однією державою. А ще неймовірніше те, що тут на півночі лежить одна з найсухіших пустель планети, а на півдні здіймаються льодовики Патагонії.

Новини.LIVE з посиланням на 24 Канал розповідає, що це за країна, де вона знаходиться та які її особливості.

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Що це за країна та де вона розташована

Йдеться про Чилі. Країна розташована на південному заході Південної Америки і простягається з півночі на південь більш ніж на 4 тисячі км. На карті вона нагадує довгу вузьку смугу. Із заходу її омиває Тихий океан, а зі сходу ніби підпирає величезна стіна Анд.

Через таку протяжність клімат та природа Чилі суттєво змінюються. Якщо ви подорожуватимете країною з півночі на південь, то побачите пустелю Атакама, родючі долини, ліси, озера й вулкани, а наприкінці подорожі опинитеся серед холодних ландшафтів Патагонії.

Як Чилі отримала свою незвичайну форму

Сучасні обриси Чилі формувалися протягом століть. До приходу європейців північні території перебували під впливом імперії інків, а центральні та південні райони населяли корінні народи, зокрема мапуче.

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У XVI столітті сюди прийшли іспанські колонізатори. У 1541 році Педро де Вальдівія заснував Сантьяго, однак повністю підкорити території на півдні іспанцям довго не вдавалося. Мапуче чинили сильний спротив, а річка Біобіо тривалий час фактично була межею між землями під іспанським контролем і територіями корінного населення.

Як сформувалися сучасні кордони Чилі

Процес здобуття незалежності розпочався на початку XIX століття. Після кількох років війни 12 лютого 1818 року Чилі проголосила незалежність від Іспанії. Проте карта країни продовжувала змінюватися. У XIX столітті Чилі розширювала фактичний контроль на південь, а Тихоокеанська війна 1879-1884 років між Чилі, Перу та Болівією вплинула на кордони на півночі. Після конфлікту Болівія втратила своє тихоокеанське узбережжя, а Чилі отримала території, багаті на корисні копалини. Так Чилі набула тієї особливої форми, за якою її сьогодні легко впізнати на карті.

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