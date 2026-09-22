Скільки годин треба спати, щоб повільніше старіти: висновок вчених

Жінка спить із маскою для очей. Фото: istockphoto.com

Важко знайти людину, яка б не чула про важливість спати по 8 годин на добу для гарного самопочуття. Та нове велике дослідження показало цікавішу картину: для повільнішого біологічного старіння важлива не одна магічна цифра.

Результатами в журналі Nature поділилися науковці з Колумбійського університету, передає Новини.LIVE.

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Скільки треба спати, щоб організм старів повільніше

Команда на чолі з дослідником Джунхао Веном проаналізувала дані майже 500 тисяч людей з UK Biobank. Вчених цікавив не просто вік учасників за паспортом, а те, наскільки "старими" виглядають їхні органи та системи з біологічної точки зору.

Для цього дослідники використали 23 так звані годинники старіння, які оцінювали стан 17 органів і систем, зокрема мозку, серця, легень та імунної системи. Наприклад, вони аналізували знімки органів, рівні певних білків та інших речовин у крові. На основі цих показників можна приблизно визначити, чи старіє певний орган швидше або повільніше. Потім ці результати порівняли з тим, скільки годин на добу зазвичай спали учасники.

Найнижчі показники біологічного старіння спостерігалися у людей, які повідомляли про сон від 6,4 до 7,8 години на добу. Точна оптимальна тривалість при цьому могла відрізнятися залежно від органа та статі.

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Картина вийшла U-подібною: гірші показники частіше фіксували як у тих, хто спав менш як шість годин, так і серед людей із тривалістю сну понад вісім годин.

Що відбувається, якщо постійно недосипати

Багато проблем зі здоров'ям було у людей, які хронічно не досипали. Ті, хто спав менше шести годин на добу страждали від:

депресивних епізодів;

тривожних розладів;

ожиріння;

діабету другого типу;

підвищеного тиску;

ішемічної хвороби серця;

порушення серцевого ритму.

Чи означає це, що понад вісім годин спати шкідливо

Як короткий, так і надмірно тривалий сон був пов'язаний з астмою, хронічним обструктивним захворюванням легень, гастритом і гастроезофагеальною рефлюксною хворобою. Але дослідження не доводить, що тривалий сон сам по собі змушує органи старіти швидше. Навпаки, потреба регулярно спати дуже довго іноді може бути сигналом інших процесів в організмі або проблем зі здоров'ям. Тому автори говорять саме про зв'язок, а не про прямі причини.

Тож науковці не пропонують усім ставити будильник рівно на сім годин. Але їхні результати показують: для повільнішого старіння організму важливо не лише достатньо спати, а й уникати як постійного недосипу, так і надто тривалого сну.

Ділимося іншими цікавими фактами

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