Скільки годин треба спати, щоб повільніше старіти: висновок вчених

Не магічні 8 годин: скільки треба спати, щоб довго не старіти
Важко знайти людину, яка б не чула про важливість спати по 8 годин на добу для гарного самопочуття. Та нове велике дослідження показало цікавішу картину: для повільнішого біологічного старіння важлива не одна магічна цифра.
Результатами в журналі Nature поділилися науковці з Колумбійського університету, передає Новини.LIVE.
Скільки треба спати, щоб організм старів повільніше
Команда на чолі з дослідником Джунхао Веном проаналізувала дані майже 500 тисяч людей з UK Biobank. Вчених цікавив не просто вік учасників за паспортом, а те, наскільки "старими" виглядають їхні органи та системи з біологічної точки зору.
Для цього дослідники використали 23 так звані годинники старіння, які оцінювали стан 17 органів і систем, зокрема мозку, серця, легень та імунної системи. Наприклад, вони аналізували знімки органів, рівні певних білків та інших речовин у крові. На основі цих показників можна приблизно визначити, чи старіє певний орган швидше або повільніше. Потім ці результати порівняли з тим, скільки годин на добу зазвичай спали учасники.
Найнижчі показники біологічного старіння спостерігалися у людей, які повідомляли про сон від 6,4 до 7,8 години на добу. Точна оптимальна тривалість при цьому могла відрізнятися залежно від органа та статі.
Картина вийшла U-подібною: гірші показники частіше фіксували як у тих, хто спав менш як шість годин, так і серед людей із тривалістю сну понад вісім годин.
Що відбувається, якщо постійно недосипати
Багато проблем зі здоров'ям було у людей, які хронічно не досипали. Ті, хто спав менше шести годин на добу страждали від:
- депресивних епізодів;
- тривожних розладів;
- ожиріння;
- діабету другого типу;
- підвищеного тиску;
- ішемічної хвороби серця;
- порушення серцевого ритму.
Чи означає це, що понад вісім годин спати шкідливо
Як короткий, так і надмірно тривалий сон був пов'язаний з астмою, хронічним обструктивним захворюванням легень, гастритом і гастроезофагеальною рефлюксною хворобою. Але дослідження не доводить, що тривалий сон сам по собі змушує органи старіти швидше. Навпаки, потреба регулярно спати дуже довго іноді може бути сигналом інших процесів в організмі або проблем зі здоров'ям. Тому автори говорять саме про зв'язок, а не про прямі причини.
Тож науковці не пропонують усім ставити будильник рівно на сім годин. Але їхні результати показують: для повільнішого старіння організму важливо не лише достатньо спати, а й уникати як постійного недосипу, так і надто тривалого сну.
Ділимося іншими цікавими фактами
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