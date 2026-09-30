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Главная Открытия Ученые нашли в черепе человека новый орган: какую функцию он выполняет

Ученые нашли в черепе человека новый орган: какую функцию он выполняет

Ua ru
30 сентября 2026 21:04
Ученые открыли новый орган в черепе человека: за что он отвечает
Ученые исследуют мозг человека. Фото: istockphoto.com

Казалось бы, ученые уже давно изучили анатомию человека вдоль и поперек. Но даже сегодня наш организм удивляет. Недавно в человеческом черепе обнаружили новый орган. И он способен помочь найти новые методы лечения рака мозга и других неврологических заболеваний.

Открытие сделала команда Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Их работа опубликована в журнале Nature. Новини.LIVE рассказывает, что именно обнаружили ученые и какую функцию выполняет новая структура.

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Какой орган открыли ученые

Сначала исследования проводились на мышах. Ученые обнаружили в костном мозге черепных костей испытуемых животных небольшие скопления иммунных клеток. По своему функционированию они напоминают центры в лимфатических узлах. Именно здесь В-клетки могут активироваться с помощью Т-клеток и начинать вырабатывать антитела для борьбы с угрозой. Больше всего таких очагов обнаружили в задней части черепа.

Позже подобные иммунные клетки нашли и в костном мозге человеческого черепа. Это открытие в научно-популярных публикациях уже называют новым иммунным органом. Впрочем, исследователям еще предстоит окончательно подтвердить, формируют ли они такие же структуры, как у мышей.

Как действует обнаруженный иммунный орган

В костях черепа есть крошечные каналы, соединяющие костный мозг черепных костей с оболочками головного мозга. Благодаря этому местные иммунные клетки могут быстро получать сигналы об опасности.

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В ходе экспериментов ученые заметили, что реакция на опухоль мозга сначала возникала именно в костном мозге костей черепа. Поэтому эти иммунные очаги можно сравнить со своеобразной системой, которая первой замечает угрозу вблизи мозга.

Как это открытие может помочь в лечении рака мозга

Наиболее интересные результаты ученые получили в ходе экспериментов на мышах с глиомой. Когда активность этих иммунных структур подавлялась, опухоль развивалась быстрее, а продолжительность жизни животных сокращалась. Зато локальная стимуляция иммунного ответа с помощью гидрогеля под кожей головы усиливала противоопухолевую защиту и продлевала жизнь.

Авторы исследования надеются, что в перспективе доступ к таким иммунным центрам через череп поможет лечить рак мозга, болезни Альцгеймера, Паркинсона и другие заболевания, в развитии которых участвует иммунная система.

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орган исследование ученых мозг человека
Евгения Фрусевич - Редактор
Автор:
Евгения Фрусевич

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