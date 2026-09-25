Почему еда в самолете кажется пресной и как высота влияет на вкус: объяснение ученых

Девушка ест сэндвич в самолете. Фото: istockphoto.com

Если вам доводилось совершать длительные перелеты и вы пробовали еду в самолете, то наверняка жаловались на пресный вкус. Как будто повар совсем забыл о соли. Но на самом деле дело не в плохой еде, а в том, как ваш нос, язык и мозг воспринимают пищу во время полета.

Почему в самолете блюда действительно кажутся более пресными, рассказали специалисты Travel + Leisure, передает Новини.LIVE.

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Почему еда в самолете кажется пресной

На вкус еды влияют сразу несколько особенностей салона самолета:

пониженное давление;

очень сухой воздух;

постоянный шум.

В салоне поддерживается давление, комфортное для людей, однако оно все равно ниже, чем на уровне моря. В то же время воздух внутри самолета очень сухой. Из-за этого слизистая оболочка носа пересыхает, а обоняние может временно становиться менее чувствительным.

Причина в том, что вкус тесно связан с обонянием. Язык способен различать основные вкусы, в частности сладкий, соленый, кислый, горький и умами. А вот сложные оттенки кофе, шоколада, мяса, фруктов или специй мы в значительной степени ощущаем носом.

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Даже вина в самолете ведут себя по-другому. Низкое давление приглушает аромат, а сухость в салоне еще больше меняет восприятие напитка.

Как ощущаются сладкое и соленое

Исследование, проведенное для Lufthansa немецким Институтом строительной физики Фраунгофера, показало, что в условиях низкого давления и сухого воздуха чувствительность к сладкому и соленому может снижаться примерно на 30%.

Поэтому авиакомпаниям приходится учитывать условия полёта ещё при составлении меню. Блюдо, которое было бы достаточно насыщенным в ресторане на земле, в воздухе может показаться пассажиру недосоленным или недостаточно ароматным.

Как на вкус влияет шум самолета

Исследователи Корнельского университета провели эксперимент, в ходе которого участники пробовали томатный сок при разном уровне фонового шума. Оказалось, что в шумной обстановке людям было сложнее ощутить сладость.

А вот с умами произошел обратный эффект. Этот насыщенный пикантный вкус оставался хорошо заметным и при определенных условиях даже воспринимался ярче.

Какой напиток в самолете самый вкусный

Оказывается, один из самых популярных напитков на борту самолета — томатный сок. Помидоры богаты компонентами, создающими вкус умами. Когда сладость и другие оттенки приглушаются, характерный насыщенный томатный вкус остается заметным.

Точно так же работает и коктейль "Кровавая Мэри". По словам экспертов, его солоноватый, пряный и насыщенный вкус лучше выдерживает условия авиасалона, чем напитки, которые сильно зависят от сладости или тонкого аромата.

Поэтому, если в следующий раз еда в самолете покажется вам пресной, не спешите винить повара.

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