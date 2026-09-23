Какое существо встретил дайвер на глубине 10 метров в карьере под Днепром: видео

Дайвер под водой. Фото: indepthmag.com

В Днепропетровской области на дне Новониколаевского карьера можно увидеть вещи, которые совершенно не ожидаешь встретить под водой. Здесь есть затопленные автомобили, мотоциклы и другая техника, превратившая водоем в своеобразный музей для дайверов. Но во время одного из погружений внимание привлек не очередной ретроэкспонат. На глубине около 10 метров под массивной крышкой притаился живой обитатель карьера.

О находке рассказал украинский дайвер Павел Мосийчук на своей странице в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Что нашел дайвер на глубине 10 метров

Во время погружения Павел Мосийчук исследовал один из затопленных экспонатов. Когда дайвер поднял крышку, внутри он увидел большую змею. Неожиданную встречу удалось запечатлеть на экшн-камеру.

Сам автор в шутку назвал находку "новониколаевской анакондой". На самом деле перед камерой оказался водяной уж, для которого вода является привычной средой обитания.

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Загадочный обитатель затопленной техники оказался вполне местным видом. В Украине водяной уж Natrix tessellata встречается преимущественно в степной зоне и вдоль крупных рек, в частности Днепра. Он не имеет яда и не представляет серьезной опасности для человека.

От обычной угря его можно отличить по отсутствию характерных желтых пятен возле головы. На спине часто заметен темный шахматный или пятнистый рисунок. Эти змеи прекрасно плавают и ныряют, а основу их рациона составляют рыба, лягушки и другие земноводные.

А еще у Natrix tessellata есть интересный защитный механизм. Когда пресмыкающееся чувствует угрозу, оно может выделять резко пахнущую жидкость или даже притворяться мертвым.

Дайвер Павел Мосейчук со змеей. Фото: facebook.com/pavel.moseychuk

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