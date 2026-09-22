Археологи нашли потерянную часть статуи Рамсеса II: 6,7 м и более 40 т

Статуя Рамсеса II в Мемфисе, Египет. Фото: istockphoto.com

Рамсес II — один из самых известных фараонов Древнего Египта. Представьте себе его статую, настолько огромную, что после реставрации она весит более 40 тонн и возвышается почти на семь метров. Целых 94 года археологи видели только ее ноги, тогда как голова великого правителя "пряталась" под землей. В 2026 году гигантский монумент наконец собрали воедино.

О необычной истории находки рассказывает Daily Galaxy, передает Новини.LIVE.

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Кто такой Рамсес II и чем он известен

Рамсес II, которого еще называют Великим, принадлежал к XIX династии и жил в XIII веке до нашей эры. Он был фараоном Египта около 66 лет.

Этот фараон значительно увеличил территорию Древнего Египта, и в период его правления страна процветала. Рамсес Великий прославился масштабным строительством храмов и статуй, в частности комплексом Абу-Симбел, военными походами и битвой при Кадеше. После противостояния с хеттами при его правлении был заключен один из древнейших известных мирных договоров.

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Мумия фараона Рамсеса II, обнаруженная в 1881 году. Фото: Daily Mail

Как Рамсес II 94 года ждал свою вторую половину

История началась в 1930 году недалеко от современного города Эль-Ашмунейн в Египте. Немецкий археолог Гюнтер Редер обнаружил нижнюю часть огромной известняковой статуи Рамсеса II. Верхней половины не было, и на протяжении десятилетий она оставалась одной из загадок древнего города Гермополь Магна.

Нижняя часть статуи Рамсеса II, обнаруженная в Гермополисе Магна, Египет. Фото: Hyperallergic

В начале 2024 года египетско-американская археологическая миссия сделала находку, которой ждали более девяти десятилетий. В земле недалеко от храма обнаружили верхнюю часть статуи высотой около 3,8 метра. Она лежала лицом вниз и сохранилась удивительно хорошо.

На фрагменте изображен Рамсес II в царском головном уборе с коброй. Еще одна неожиданность ждала на поверхности камня. Археологи заметили следы синего и желтого пигментов, которые могут помочь выяснить, как выглядел колос более трех тысяч лет назад.

Верхняя половина статуи Рамсеса II, найденная в Гермополисе Магна. Фото: Basem Gehad и Yvona Trnka-Amrhein

Где сейчас находится статуя

Исследователи подтвердили, что найденная верхняя часть соответствует нижнему фрагменту. Реставрацию начали в сентябре 2025 года. Специалистам пришлось укреплять каменные блоки, устранять опасный наклон конструкции и только после этого соединять гигантские части. В феврале 2026 года работы завершили.

Восстановленная статуя Рамсеса II теперь достигает примерно 6,7 метра в высоту и весит более 40 тонн. Колосс установили перед северным входом в храм в Эль-Ашмунейне, фактически вернув его на место, где он стоял в древности.

Восстановленная статуя Рамсеса II. Фото: Egypt's Ministry of Tourism and Antiquities

Почему эта находка особенная

Колосс из Эль-Ашмунейна имеет особое значение. Это первая полностью восстановленная колоссальная статуя из Среднего Египта, которую исследуют с применением современных археологических методов.

История на этом не заканчивается. Раскопки древнего Гермополя Магна продолжаются, а археологи продолжают исследовать территорию храмового комплекса. Поэтому возвращение Рамсесу II его утраченной половины может оказаться лишь началом новых открытий.

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