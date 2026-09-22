Археологи знайшли зниклу частину статуї Рамзеса II: 6,7 м і понад 40 т

Статуя Рамзеса II в Мемфісі, Єгипет. Фото: istockphoto.com

Рамзес II — один з найвідоміших фараонів Стародавнього Єгипту. Уявіть його статую, настільки велику, що після відновлення вона важить понад 40 тонн і здіймається майже на сім метрів. Цілих 94 роки археологи бачили лише її ноги, тоді як голова великого правителя "ховалася" під землею. У 2026 році велетенський монумент нарешті зібрали воєдино.

Про незвичайну історію знахідки розповідає Daily Galaxy, передає Новини.LIVE.

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Хто такий Рамзес II та чим він відомий

Рамзес II, якого ще називають Великим, належав до XIX династії та жив у XIII столітті до нашої ери. Він був фараоном Єгипту близько 66 років.

Цей фараон значно збільшив територію Стародавнього Єгипту і в період його правління країна процвітала. Рамзес Великий прославився масштабним будівництвом храмів і статуй, зокрема комплексом Абу-Сімбел, військовими походами та битвою при Кадеші. Після протистояння з хетами за його правління було укладено один із найдавніших відомих мирних договорів.

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Як Рамзес II 94 роки чекав на свою другу половину

Історія почалася у 1930 році поблизу сучасного міста Ель-Ашмунейн у Єгипті. Німецький археолог Гюнтер Редер виявив нижню частину величезної вапнякової статуї Рамзеса II. Верхньої половини не було, і десятиліттями вона залишалася однією із загадок давнього міста Гермополь Магна.

Нижня частина статуї Рамсеса II, виявлена ​​в Гермополісі Магна, Єгипет. Фото: Hyperallergic

На початку 2024 року єгипетсько-американська археологічна місія зробила знахідку, на яку чекали понад дев'ять десятиліть. У землі неподалік храму виявили верхню частину статуї заввишки близько 3,8 метра. Вона лежала обличчям донизу й збереглася напрочуд добре.

На фрагменті зображений Рамзес II у царському головному уборі з коброю. Ще одна несподіванка чекала на поверхні каменю. Археологи помітили сліди синього та жовтого пігментів, які можуть допомогти з'ясувати, який вигляд мав колос понад три тисячі років тому.

Верхня половина статуї Рамсеса II, знайдена в Гермополісі Магна. Фото: Basem Gehad and Yvona Trnka-Amrhein

Де тепер знаходиться статуя

Дослідники підтвердили, що знайдена верхня частина відповідає нижньому фрагменту. Реставрацію розпочали у вересні 2025 року. Фахівцям довелося зміцнювати кам'яні блоки, усувати небезпечний нахил конструкції і лише після цього з'єднувати велетенські частини. У лютому 2026 року роботи завершили.

Відновлена статуя Рамзеса II тепер сягає приблизно 6,7 метра і важить понад 40 тонн. Колоса встановили перед північним входом до храму в Ель-Ашмунейні, фактично повернувши його на місце, де він стояв у давнину.

Відновлена статуя Рамсеса II. Фото: Egypt's Ministry of Tourism and Antiquities

Чому ця знахідка особлива

Колос з Ель-Ашмунейна має особливе значення. Це перша повністю відновлена колосальна статуя із Середнього Єгипту, яку досліджують із застосуванням сучасних археологічних методів.

Історія на цьому не закінчується. Розкопки стародавнього Гермополя Магна тривають, а археологи продовжують досліджувати територію храмового комплексу. Тож повернення Рамзесу II його втраченої половини може виявитися лише початком нових відкриттів.

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