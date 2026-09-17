Найгучніший вибух в історії, який чули за 4800 км: коли та де стався

Чоловік затуляє вуха на тлі вогню та густої хмари попелу. Фото: shutterstock.com

Почути вибух за 4800 км від місця події — звучить як фантастика. Та в історії насправді був випадок, коли гуркіт подолав таку відстань. Це сталося задовго до появи атомної зброї, а наслідки катастрофи відчули далеко за межами однієї країни.

Який вибух вважають найгучнішим в історії, що його спричинило та які наслідки він мав, пише Britannica, передає Новини.LIVE.

Реклама

Де та коли пролунав найгучніший вибух в історії

Найгучніший звук в історії пролунав 27 серпня 1883 року. Його джерелом став вулкан Кракатау в Зондській протоці між Явою та Суматрою, на території нинішньої Індонезії.

Виверження супроводжувалося серією потужних вибухів. Найсильніший почули на острові Родригес в Індійському океані — майже за 4800 км. За даними Університету штату Орегон, звук долав цю відстань приблизно чотири години. Гуркіт також дістався західного узбережжя Австралії.

Наскільки гучним був вибух і що сталося зі слухом людей

Britannica наводить оцінку близько 310 дБ. Щоправда, ніхто не стояв біля кратера з приладом: це розрахункова величина, а не пряме вимірювання. Поблизу вулкана поширювалася надзвичайно потужна ударна хвиля.

Читайте також:

Але самі цифри мало про що говорять, поки не дізнаєтеся про наслідки. Навіть на відстані до 160 км люди повідомляли про розбиті вікна й тремтіння будинків. Вибухові хвилі спричинили сильний біль у вухах і незворотне пошкодження слуху. Цей вплив можна порівняти із перебуванням на стартовому майданчику ракети без захисту для вух.

Є свідчення про моряків британського судна Norham Castle, яке перебувало приблизно за 64 км від Кракатау. Капітан Семпсон повідомляв, що вибухи були настільки сильними, що барабанні перетинки розірвалися у понад половини його екіпажу.

Чим обернулася катастрофа

Сьогодні ми згадуємо рекордний звук, але за ним стояла справжня трагедія. Виверження зруйнувало велику частину вулканічного острова, вирували спустошливі цунамі. За даними Смітсонівської програми глобального вулканізму, загинули понад 36 тисяч людей. Більшість жертв забрали хвилі, що обрушилися на узбережжя Яви та Суматри.

Слід катастрофи можна було побачити навіть за тисячі кілометрів. Вулканічні аерозолі високо в атмосфері робили заходи сонця незвично яскравими й тривалими.

Та історія на руйнуванні не закінчилася. Згодом у кальдері, яка залишилася після виверження, почав рости новий вулкан. Його назвали Анак-Кракатау — "дитя Кракатау".

Дізнавайтесь також

Яка країна нагадує вузьку смугу та простягається на 4000 км вздовж океану.

У яких країнах світу офіційно не продають Coca-Cola.

Хто насправді придумав згущене молоко, коли воно з'явилося в СРСР і чому стало популярним.