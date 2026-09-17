Самый громкий взрыв в истории, который слышали за 4800 км: когда и где он произошел

Мужчина закрывает уши на фоне огня и густого облака пепла. Фото: shutterstock.com

Услышать взрыв за 4800 км от места события — звучит как фантастика. Но в истории действительно был случай, когда гул преодолел такое расстояние. Это произошло задолго до появления атомного оружия, а последствия катастрофы ощущались далеко за пределами одной страны.

Какой взрыв считается самым громким в истории, что его вызвало и какие последствия он имел, пишет Britannica, передает Новини.LIVE.

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Где и когда прогремел самый громкий взрыв в истории

Самый громкий звук в истории прозвучал 27 августа 1883 года. Его источником стал вулкан Кракатау в Зондском проливе между Явой и Суматрой, на территории нынешней Индонезии.

Извержение сопровождалось серией мощных взрывов. Самый сильный из них услышали на острове Родригес в Индийском океане — почти за 4800 км. По данным Университета штата Орегон, звук преодолевал это расстояние примерно четыре часа. Гром также долетел до западного побережья Австралии.

Насколько громким был взрыв и что случилось со слухом людей

Britannica приводит оценку около 310 дБ. Правда, никто не стоял у кратера с прибором: это расчетная величина, а не прямое измерение. Вблизи вулкана распространялась чрезвычайно мощная ударная волна.

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Но сами цифры мало о чем говорят, пока не узнаешь о последствиях. Даже на расстоянии до 160 км люди сообщали о разбитых окнах и дрожании домов. Такие волны вызывали сильную боль в ушах и необратимое повреждение слуха. Это влияние сравнимо с пребыванием на стартовой площадке ракеты без защиты для ушей.

Есть свидетельства о моряках британского судна Norham Castle, находившемся примерно в 64 км от Кракатау. Капитан Семпсон сообщал, что взрывы были настолько сильными, что барабанные перепонки разорвались более чем в половине его экипажа.

Чем обернулась катастрофа

Сегодня мы вспоминаем рекордный звук, но за ним стояла подлинная трагедия. Извержение разрушило большую часть вулканического острова, бушевали опустошительные цунами. По данным Смитсоновской программы глобального вулканизма, погибло более 36 тысяч человек. Большинство жертв унесли волны, обрушившиеся на побережье Явы и Суматры.

Следы катастрофы были видны даже за тысячи километров. Вулканические аэрозоли высоко в атмосфере делали закаты необычно яркими и продолжительными.

Но на этом история разрушений не закончилась. Впоследствии в кальдере, оставшейся после извержения, начал расти новый вулкан. Его назвали Анак-Кракатау — "ребенок Кракатау".

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