Вчені розгадали напис на 2000-річному персні: як він пов'язаний із Пілатом

2000-річний перстень, Понтій Пілат з Ісусом Христом. Колаж: Новини.LIVE

Близько 2000 років тому хтось носив простий перстень-печатку з мідного сплаву, на якому були зображені посудина та кілька грецьких літер. Археологи знайшли його ще у 60-х роках неподалік Єрусалима. Але справжню сенсацію артефакт спричинив тільки зараз, коли нарешті розшифрували напис на ньому. Виявилося, що він пов'язаний з Понтієм Пілатом, який керував Юдеєю за часів Ісуса Христа.

Нове трактування загадкового артефакту представила історикиня стародавнього юдаїзму Кетрін Бонешо у дослідженні, опублікованому в журналі Palestine Exploration Quarterly, передає Popular Science.

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Де знайшли загадковий перстень

Артефакт виявили ще у 1960-х роках під час розкопок Іродіуму — давньої фортеці-палацу царя Ірода Великого. Вона розташована неподалік Єрусалима в Іудейській пустелі на Західному березі річки Йордан.

Що відомо про перстень

Перстень виготовлений із мідного сплаву, на ньому зображена посудина та викарбувані грецькі літери ΠΙΛΑΤΟ.

Довгий час знахідка зберігалася у сховищі й не привертала особливої уваги. Але у 2018 році дослідники припустили, що напис стосується Понтія Пілата, римського правителя Юдеї, відомого з біблійної розповіді про суд над Ісусом. Ця версія одразу викликала суперечки. У 2023 році інші науковці припустили, що літери взагалі могли складатися у два окремі слова. У 2026 році вчені запропонували нове прочитання загадкових літер.

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2000-річний перстень. Фото: C. Amit/IAA Photographic Department

Що насправді може означати напис

На думку Кетрін Бонешо, напис ΠΙΛΑΤΟ може бути латинським словом Pilato, записаним грецькими літерами. У такому разі його можна перекласти як до Пілата або для Пілата.

Дослідниця також звернула увагу на незвичайне закінчення слова. За правилами грецької мови там мала б стояти інша літера, однак майстер використав схожий омікрон. Бонешо припускає, що перед нами фактично помилка, зроблена людиною, яка не надто добре володіла латинською та передавала її грецьким письмом. Простіше кажучи, на персні могла зберегтися орфографічна помилка, якій близько двох тисяч років.

Чи міг перстень належати самому Понтію Пілату

Є аргументи, які вказують, що це неможливо. Найперше, дешевий мідний сплав навряд чи відповідав статусу високопоставленого римського чиновника. Заможні посадовці могли користуватися дорожчими печатками із золота або коштовного каміння.

Дослідниця припускає, що власником був не Понтій Пілат. Перстень міг носити чиновник нижчого рангу, вільновідпущеник або поневолена людина, яка працювала в його адміністрації. Таку печатку могли використовувати для залишення відбитків на воску чи глині, засвідчуючи документи або матеріали, призначені для Пілата.

Вчені наголошують, навіть якщо перстень ніколи не був на руці Понтія Пілата, знахідка здатна розповісти значно більше про те, як працювала римська адміністрація в Юдеї в епоху, з якою пов'язують життя Ісуса Христа.

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