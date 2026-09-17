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Головна Відкриття Сальвадор Далі створив його за годину: логотип, що став культовим

Сальвадор Далі створив його за годину: логотип, що став культовим

Ua ru
17 вересня 2026 15:54
Сальвадор Далі створив логотип всього за годину: історія культового дизайну
Сальвадор Далі у своїй майстерні в Портлігаті. Фото: Stiftung Ernst Scheidegger-Archiv

Ще в дитинстві ви точно тримали в руках один з витворів Сальвадора Далі. Дизайн митця потрапив на обгортку одних з найпопулярніших солодощів. А найцікавіше, що на створення найвпізнаванішого логотипу художнику вистачило всього години.

Історію культового логотипа розповів Creative Bloq, передає Новини.LIVE.

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Який логотип намалював Сальвадор Далі

Йдеться про жовту квітку на обгортці Chupa Chups. Так, відомі мало не на увесь світ льодяники на паличці мають безпосередній зв'язок із великим мистецтвом.

Бренд з'явився в Іспанії 1958 року. До співпраці з художником цукерки вже мали назву й власне оформлення. Тож Далі запросили оновити їхній вигляд.

У 1969 році засновник компанії Енрік Бернат звернувся до митця з проханням розробити новий логотип. Вони обговорювали це під час зустрічі за кавою, а ескіз з'явився просто на місці. Художник упорався із завданням всього за годину.

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Далі запропонував помістити назву всередині жовтої квітки, схожої на маргаритку. Такий контур став основою емблеми, яку ви бачите на солодощах сьогодні.

 

Різні дизайни бренду Chupa Chups
Різні дизайни бренду Chupa Chups. Фото: Pinterest

Чому логотип розмістили зверху льодяника

Далі продумав і те, як малюнок виглядатиме на круглій цукерці. Він наполіг на тому, щоб логотип розташували на верхівці обгортки. У цьому була проста практична логіка: назву та квітку легше побачити цілими. А збоку зображення могло губитися у складках фантика. Розташування зверху також допомагало зберегти напис читабельним після розгортання.

Як дизайн став культовим

Яскраві кольори й простий квітковий контур допомагали впізнавати льодяник серед інших солодощів. Поступово бренд виходив на нові ринки, а разом із ним світом поширювалася й емблема.

Згодом оформлення оновлювали: сучасний варіант відрізняється від ескізу 1969 року. Проте головну ідею Далі, назву всередині квітки, зберегли. Тому на порівнянні старого та нинішнього логотипів одразу видно їхню спорідненість.

Тепер, коли розгортатимете такий льодяник, придивіться до фантика: у його звичному оформленні досі живе задум Сальвадора Далі.

 

Цукерки Chupa Chups
Цукерки Chupa Chups. Фото: stock.adobe.com

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цікаві факти Логотип Сальвадор Далі
Євгенія Фрусевич - Редактор
Автор:
Євгенія Фрусевич

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