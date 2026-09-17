Сальвадор Дали создал логотип всего за час: история культового дизайна

Сальвадор Дали в своей мастерской в Портлигате. Фото: Stiftung Ernst Scheidegger-Archiv

Еще в детстве вы наверняка держали в руках одно из произведений Сальвадора Дали. Дизайн художника попал на обертку одних из самых популярных сладостей. А самое интересное, что на создание самого узнаваемого логотипа художнику хватило всего часа.

Историю культового логотипа рассказал Creative Bloq, передает Новини.LIVE.

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Какой логотип нарисовал Сальвадор Дали

Речь идет о желтом цветке на обертке Chupa Chups. Да, известные чуть ли не на весь мир леденцы на палочке имеют непосредственную связь с великим искусством.

Бренд появился в Испании в 1958 году. К моменту начала сотрудничества с художником леденцы уже имели название и собственное оформление. Поэтому Дали предложили обновить их внешний вид.

В 1969 году основатель компании Энрик Бернат обратился к художнику с просьбой разработать новый логотип. Они обсуждали это во время встречи за чашкой кофе, а эскиз появился прямо на месте. Художник справился с заданием всего за час.

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Дали предложил поместить название внутри желтого цветка, похожего на маргаритку. Такой контур стал основой эмблемы, которую вы видите на сладостях сегодня.

Разные дизайны бренда Chupa Chups. Фото: Pinterest

Почему логотип разместили сверху леденца

Дали продумал и то, как рисунок будет смотреться на круглой конфете. Он настоял на том, чтобы логотип расположили на верхушке обертки. В этом была простая практическая логика: название и цветок легче увидеть целиком. А сбоку изображение могло теряться в складках обертки. Расположение сверху также помогало сохранить надпись читаемой после разворачивания.

Как дизайн стал культовым

Яркие цвета и простой цветочный контур помогали узнавать леденец среди других сладостей. Постепенно бренд выходил на новые рынки, а вместе с ним по миру распространялась и эмблема.

Со временем оформление обновляли: современный вариант отличается от эскиза 1969 года. Однако главную идею Дали — название внутри цветка — сохранили. Поэтому при сравнении старого и нынешнего логотипов сразу видно их родство.

Теперь, когда будете разворачивать такой леденец, присмотритесь к обертке: в ее привычном оформлении до сих пор живет замысел Сальвадора Дали.

Конфеты Chupa Chups. Фото: stock.adobe.com

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