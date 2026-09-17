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Главная Открытия Сальвадор Дали создал его за час: логотип, ставший культовым

Сальвадор Дали создал его за час: логотип, ставший культовым

Ua ru
17 сентября 2026 15:54
Сальвадор Дали создал логотип всего за час: история культового дизайна
Сальвадор Дали в своей мастерской в Портлигате. Фото: Stiftung Ernst Scheidegger-Archiv

Еще в детстве вы наверняка держали в руках одно из произведений Сальвадора Дали. Дизайн художника попал на обертку одних из самых популярных сладостей. А самое интересное, что на создание самого узнаваемого логотипа художнику хватило всего часа.

Историю культового логотипа рассказал Creative Bloq, передает Новини.LIVE.

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Какой логотип нарисовал Сальвадор Дали

Речь идет о желтом цветке на обертке Chupa Chups. Да, известные чуть ли не на весь мир леденцы на палочке имеют непосредственную связь с великим искусством.

Бренд появился в Испании в 1958 году. К моменту начала сотрудничества с художником леденцы уже имели название и собственное оформление. Поэтому Дали предложили обновить их внешний вид.

В 1969 году основатель компании Энрик Бернат обратился к художнику с просьбой разработать новый логотип. Они обсуждали это во время встречи за чашкой кофе, а эскиз появился прямо на месте. Художник справился с заданием всего за час.

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Дали предложил поместить название внутри желтого цветка, похожего на маргаритку. Такой контур стал основой эмблемы, которую вы видите на сладостях сегодня.

 

Різні дизайни бренду Chupa Chups
Разные дизайны бренда Chupa Chups. Фото: Pinterest

Почему логотип разместили сверху леденца

Дали продумал и то, как рисунок будет смотреться на круглой конфете. Он настоял на том, чтобы логотип расположили на верхушке обертки. В этом была простая практическая логика: название и цветок легче увидеть целиком. А сбоку изображение могло теряться в складках обертки. Расположение сверху также помогало сохранить надпись читаемой после разворачивания.

Как дизайн стал культовым

Яркие цвета и простой цветочный контур помогали узнавать леденец среди других сладостей. Постепенно бренд выходил на новые рынки, а вместе с ним по миру распространялась и эмблема.

Со временем оформление обновляли: современный вариант отличается от эскиза 1969 года. Однако главную идею Дали — название внутри цветка — сохранили. Поэтому при сравнении старого и нынешнего логотипов сразу видно их родство.

Теперь, когда будете разворачивать такой леденец, присмотритесь к обертке: в ее привычном оформлении до сих пор живет замысел Сальвадора Дали.

 

Цукерки Chupa Chups
Конфеты Chupa Chups. Фото: stock.adobe.com

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интересные факты Логотип Сальвадор Дали
Евгения Фрусевич - Редактор
Автор:
Евгения Фрусевич

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