Ученые расшифровали надпись на 2000-летнем перстне: как она связана с Пилатом

Кольцо 2000-летней давности с изображением Понтия Пилата и Иисуса Христа. Коллаж: Новини.LIVE

Около 2000 лет назад кто-то носил простое кольцо-печать из медного сплава, на котором были изображены сосуд и несколько греческих букв. Археологи нашли его еще в 60-х годах недалеко от Иерусалима. Но настоящую сенсацию артефакт вызвал только сейчас, когда наконец расшифровали надпись на нем. Оказалось, что он связан с Понтием Пилатом, который управлял Иудеей во времена Иисуса Христа.

Новую интерпретацию загадочного артефакта представила историк древнего иудаизма Кэтрин Бонешо в исследовании, опубликованном в журнале Palestine Exploration Quarterly, сообщает Popular Science.

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Где нашли загадочное кольцо

Артефакт обнаружили еще в 1960-х годах во время раскопок Иродиума — древней крепости-дворца царя Ирода Великого. Она расположена недалеко от Иерусалима в Иудейской пустыне на Западном берегу реки Иордан.

Что известно о кольце

Кольцо изготовлено из медного сплава, на нем изображен сосуд и высечены греческие буквы ΠΙΛΑΤΟ.

Долгое время находка хранилась в хранилище и не привлекала особого внимания. Но в 2018 году исследователи предположили, что надпись относится к Понтию Пилату, римскому правителю Иудеи, известному по библейскому рассказу о суде над Иисусом. Эта версия сразу вызвала споры. В 2023 году другие ученые выдвинули предположение, что буквы вообще могли составлять два отдельных слова. В 2026 году ученые предложили новое прочтение загадочных букв.

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2000-летнее кольцо. Фото: C. Amit/IAA Photographic Department

Что на самом деле может означать надпись

По мнению Кэтрин Бонешо, надпись ΠΙΛΑΤΟ может быть латинским словом Pilato, записанным греческими буквами. В таком случае ее можно перевести как "к Пилату" или "для Пилата".

Исследовательница также обратила внимание на необычное окончание слова. По правилам греческого языка там должна была стоять другая буква, однако мастер использовал похожий омикрон. Бонешо предполагает, что перед нами фактически ошибка, допущенная человеком, который не слишком хорошо владел латинским языком и передавал его греческим письмом. Проще говоря, на кольце могла сохраниться орфографическая ошибка, которой около двух тысяч лет.

Могло ли кольцо принадлежать самому Понтию Пилату

Есть аргументы, указывающие на то, что это невозможно. Прежде всего, дешевый медный сплав вряд ли соответствовал статусу высокопоставленного римского чиновника. Состоятельные чиновники могли пользоваться более дорогими печатями из золота или драгоценных камней.

Исследовательница предполагает, что владельцем был не Понтий Пилат. Перстень мог носить чиновник более низкого ранга, вольноотпущенник или порабощенный человек, работавший в его администрации. Такую печать могли использовать для оставления оттисков на воске или глине, заверяя документы или материалы, предназначенные для Пилата.

Ученые отмечают, что даже если перстень никогда не был на руке Понтия Пилата, находка способна рассказать гораздо больше о том, как работала римская администрация в Иудее в эпоху, с которой связывают жизнь Иисуса Христа.

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