Яку істоту зустрів дайвер на глибині 10 метрів у кар'єрі під Дніпром: відео

Дайвер під водою. Фото: indepthmag.com

У Дніпропетровській області на дні Новомиколаївського кар'єру можна побачити речі, які зовсім не очікуєш зустріти під водою. Тут є затоплені автомобілі, мотоцикли та інша техніка, що перетворила водойму на своєрідний музей для дайверів. Але під час одного із занурень увагу привернув не черговий ретроекспонат. На глибині близько 10 метрів під масивною кришкою причаївся живий мешканець кар'єру.

Про знахідку розповів український дайвер Павло Мосійчук на власній сторінці у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Що знайшов дайвер на глибині 10 метрів

Під час занурення Павло Мосійчук досліджував один із затоплених експонатів. Коли дайвер підняв кришку, всередині він побачив велику змію. Несподівану зустріч вдалося зняти на екшн-камеру.

Сам автор жартома назвав знахідку "новомиколаївською анакондою". Насправді перед камерою опинився водяний вуж, для якого вода є звичним середовищем.

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Загадковий мешканець затопленої техніки виявився цілком місцевим видом. В Україні водяний вуж Natrix tessellata трапляється переважно у степовій зоні та вздовж великих річок, зокрема Дніпра. Він не має отрути і не становить серйозної небезпеки для людини.

Від звичайного вужа його можна відрізнити за відсутністю характерних жовтих плям біля голови. На спині часто помітний темний шаховий або плямистий малюнок. Ці змії чудово плавають і пірнають, а основу їхнього меню становить риба, жаби та інші земноводні.

А ще у Natrix tessellata є цікавий захисний механізм. Коли плазун відчуває загрозу, він може виділяти різко пахнучу рідину або навіть прикидатися мертвим.

Дайвер Павло Мосейчук зі змією. Фото: facebook.com/pavel.moseychuk

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