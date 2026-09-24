Крупнейший самородок Аляски: как нашли 9 кг золота и за сколько его продали

Горы на Аляске, огромный золотой самородок в руках. Коллаж: Новини.LIVE

Каждый хотя бы раз в жизни мечтал найти настоящий клад. Но везет лишь немногим. Один из таких счастливчиков — шахтер Барри Клей из Аляски. В 1998 году он просто расчищал грунт бульдозером, когда среди породы заметил странный тяжелый обломок. Находку он забрал с собой, даже не подозревая, что на самом деле держит в руках. Самородок оказался настолько большим, что вошел в историю золотодобычи Аляски. А более двух десятилетий спустя за него заплатили баснословную сумму.

О невероятной истории крупнейшего золотого самородка Аляски рассказывает NDTV, передает Новини.LIVE.

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Как бульдозер помог найти крупнейший самородок Аляски

Все произошло недалеко от ручья Свифт-Крик в горнодобывающем районе Руби. Шахтер Барри Клей занимался добычей россыпного золота и перемещал землю бульдозером, когда среди вывернутой породы заметил необычный камень. Клей не оставил находку на месте, а отвез её в город, чтобы рассмотреть поближе. Именно тогда стало ясно, насколько ему повезло.

Вес образца составлял 294,1 тройской унции, то есть примерно 9,14 кг. Его размеры тоже впечатляют: 17 см в длину, 14,5 см в высоту и 11 см в ширину.

Геологическая служба Аляски впоследствии признала его крупнейшим золотым самородком, добытым в штате. Находка получила название Alaska Centennial Nugget, или Аляскинский столетний самородок. Название отсылало к золотой лихорадке на Клондайке, которая сделала этот регион символом поисков золота в конце XIX века.

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Шахтер Барри Клей с золотым самородком. Фото: Swift Creek Mine

Действительно ли в самородке было более 9 кг чистого золота

9,14 кг — это вес всего природного образца, а не чистого золота. Самородок состоит из золота и светлого кварца, который хорошо виден между золотыми участками. В ходе рентгенофлуоресцентного анализа поверхности средняя чистота видимого золота была оценена примерно в 87,59 %. Это соответствует примерно 21-каратному золоту.

Полного анализа, который показал бы точное количество драгоценного металла внутри, не проводили. Владелец решил сохранить уникальный природный образец в первозданном виде, ведь его коллекционная и историческая ценность была гораздо важнее.

Крупнейший золотой самородок Аляски. Фото: cnnbrasil.com.br

За сколько продали золотой самородок

После находки рекордный самородок много лет находился в частной коллекции. Только в декабре 2021 года его выставили на торги Heritage Auctions.

Интерес оказался огромным. 8 декабря интернет-покупатель заплатил за Alaska Centennial Nugget 750 тысяч долларов. Самородок стал самым дорогим лотом того аукциона, общий объем продаж которого превысил 2,35 миллиона долларов.

Причина такой цены не только в золоте. Крупные природные самородки встречаются крайне редко, а этот имел еще и подтвержденную историю происхождения, необычный вид и статус рекордсмена Аляски.

Сам Барри Клей после легендарной находки не бросил золотодобычу. В 2007 году он даже открыл горный лагерь для посетителей, где желающие могли попробовать свои силы в поиске золота, а в 2010 году получил награду "Шахтер года" от властей Аляски.

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