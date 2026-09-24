Найбільший самородок Аляски: як знайшли 9 кг золота і за скільки продали

Гори на Алясці, великий золотий самородок у руках. Колаж: Новини.LIVE

Кожен хоч раз у житті мріяв знайти справжній скарб. Але щастить лиш одиницям. Один з таких щасливчиків шахтар Баррі Клей з Аляски. У 1998 році він просто розчищав ґрунт бульдозером, коли серед породи помітив дивний важкий уламок. Знахідку він забрав із собою, навіть не підозрюючи, що тримає в руках насправді. Самородок виявився настільки великим, що увійшов в історію золотодобування Аляски. А понад два десятиліття потому за нього заплатили божевільну суму.

Про неймовірну історію найбільшого золотого самородка Аляски розповідає NDTV, передає Новини.LIVE.

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Як бульдозер допоміг знайти найбільший самородок Аляски

Усе сталося неподалік струмка Свіфт-Крік у гірничодобувному районі Рубі. Шахтар Баррі Клей займався видобутком розсипного золота і пересував землю бульдозером, коли серед вивернутої породи помітив незвичайний камінь. Клей не залишив знахідку на місці, а забрав її до міста, щоб роздивитися ближче. Саме тоді стало зрозуміло, наскільки йому пощастило.

Вага зразка становила 294,1 тройської унції, тобто приблизно 9,14 кг. Його розміри теж вражають: 17 см у довжину, 14,5 см у висоту та 11 см у ширину.

Геологічна служба Аляски згодом зафіксувала його як найбільший золотий самородок, видобутий у штаті. Знахідка отримала назву Alaska Centennial Nugget, або Аляскинський столітній самородок. Назва відсилала до золотої лихоманки на Клондайку, що зробила цей регіон символом пошуків золота наприкінці XIX століття.

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Шахтар Баррі Клей із золотим самородком. Фото: Swift Creek Mine

Чи справді у самородку було понад 9 кг чистого золота

9,14 кг це вага всього природного зразка, а не чистого золота. Самородок складається із золота та світлого кварцу, який добре видно між золотими ділянками. Під час рентгенофлуоресцентного аналізу поверхні середню чистоту видимого золота оцінили приблизно у 87,59%. Це відповідає приблизно 21-каратному золоту.

Повного аналізу, який показав би точну кількість дорогоцінного металу всередині, не проводили. Власник вирішив зберегти унікальний природний зразок у первісному вигляді, адже його колекційна та історична цінність була значно важливішою.

Найбільший золотий самородок Аляски. Фото: cnnbrasil.com.br

За скільки продали золотий самородок

Після знахідки рекордний самородок багато років перебував у приватній колекції. Лише у грудні 2021 року його виставили на торги Heritage Auctions.

Інтерес виявився величезним. 8 грудня інтернет-покупець віддав за Alaska Centennial Nugget 750 тисяч доларів. Самородок став найдорожчим лотом того аукціону, загальний обсяг продажів якого перевищив 2,35 мільйона доларів.

Причина такої ціни не лише у золоті. Великі природні самородки трапляються надзвичайно рідко, а цей мав ще й підтверджену історію походження, незвичайний вигляд та статус рекордсмена Аляски.

Сам Баррі Клей після легендарної знахідки не залишив золотодобування. У 2007 році він навіть відкрив гірничий табір для відвідувачів, де охочі могли спробувати шукати золото, а у 2010 році отримав відзнаку шахтаря року від влади Аляски.

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