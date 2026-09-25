Чому їжа в літаку здається прісною і як висота впливає на смак: пояснення вчених

Дівчина їсть сендвіч у літаку. Фото: istockphoto.com

Якщо у вас бували тривалі перельоти й ви їли їжу у літаку, то певно скаржилися на прісний смак. Наче кухар геть забув про сіль. Та насправді справа не в поганій страві, а в тому, як ваш ніс, язик і мозок сприймають їжу під час польоту.

Чому в літаку страви справді здаються пріснішими, розповіли фахівці Travel + Leisure, передає Новини.LIVE.

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Чому їжа в літаку здається прісною

На смак їжі впливає одразу кілька особливостей авіасалону:

знижений тиск;

дуже сухе повітря;

постійний шум.

У салоні підтримують тиск, комфортний для людей, однак він все одно нижчий, ніж на рівні моря. Водночас повітря всередині літака дуже сухе. Через це слизова оболонка носа пересихає, а нюх може тимчасово ставати менш чутливим.

Причина в тому, що смак тісно пов'язаний із нюхом. Язик здатний розрізняти основні смаки, зокрема солодкий, солоний, кислий, гіркий та умамі. А ось складні відтінки кави, шоколаду, м'яса, фруктів чи спецій ми значною мірою відчуваємо носом.

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Навіть вина у літаку поводяться інакше. Низький тиск приглушує аромат, а сухість у салоні ще більше змінює сприйняття напою.

Як відчуваються солодке і солоне

Дослідження, проведене для Lufthansa німецьким Інститутом будівельної фізики Фраунгофера, показало, що в умовах низького тиску та сухого повітря чутливість до солодкого і солоного може зменшуватися приблизно на 30%.

Тому авіакомпаніям доводиться враховувати умови польоту ще під час створення меню. Страва, яка була б достатньо насиченою у ресторані на землі, у повітрі може здатися пасажиру недосоленою або недостатньо ароматною.

Як на смак впливає шум літака

Дослідники Корнелльського університету провели експеримент, під час якого учасники куштували томатний сік за різного рівня фонового шуму. Виявилося, що у гучному середовищі людям було складніше відчути солодкість.

А от із умамі стався протилежний ефект. Цей насичений пікантний смак залишався добре помітним і за певних умов навіть сприймався виразніше.

Який напій у літаку найсмачніший

Виявляється, один з найпопулярніших напоїв на борту літака — томатний сік. Помідори багаті компонентами, що створюють смак умамі. Коли солодкість та інші відтінки приглушуються, характерний насичений томатний смак залишається помітним.

Так само працює і коктейль Bloody Mary. За словами експертів, його солонуватий, пряний та насичений смак краще витримує умови авіасалону, ніж напої, які сильно залежать від солодкості або тонкого аромату.

Тож, якщо наступного разу їжа в літаку здасться вам прісною, не поспішайте звинувачувати кухаря.

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