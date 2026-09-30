Вчені відкрили новий орган у черепі людини: за що він відповідає

Вчені досліджують мозок людини. Фото: istockphoto.com

Здавалося б, вчені вже давно вивчили анатомію людини вздовж і впоперек. Але навіть сьогодні наш організм дивує. Нещодавно у людському черепі виявили новий орган. І він здатен допомогти знайти нові методи лікування раку мозку та інших неврологічних хвороб.

Відкриття зробила команда Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі. Їх робота опублікована в журналі Nature. Новини.LIVE розповідає, що саме знайшли науковці та яку функцію виконує нова структура.

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Який орган відкрили вчені

Спочатку дослідження проводили на мишах. Науковці виявили у кістковому мозку черепних кісток піддослідних тварин невеликі скупчення імунних клітин. За своєю роботою вони нагадують центри в лімфатичних вузлах. Саме тут В-клітини можуть активуватися за допомогою Т-клітин і починати виробляти антитіла для боротьби із загрозою. Найбільше таких осередків помітили в задній частині черепа.

Пізніше подібні імунні клітини виявили й у людському кістковому мозку черепа. Це відкриття у науково-популярних публікаціях вже називають новим імунним органом. Втім, дослідникам ще потрібно остаточно підтвердити, чи формують вони такі самі структури, як у мишей.

Як діє знайдений імунний орган

У кістках черепа є крихітні канали, які з'єднують кістковий мозок черепних кісток з оболонками головного мозку. Завдяки цьому місцеві імунні клітини можуть швидко отримувати сигнали про небезпеку.

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Під час експериментів вчені помітили, що реакція на пухлину мозку спочатку виникала саме в кістковому мозку кісток черепа. Тому ці імунні осередки можна порівняти зі своєрідною системою, яка першою помічає загрозу біля мозку.

Як відкриття може допомогти лікувати рак мозку

Найцікавіші результати вчені отримали під час дослідів на мишах із гліомою. Коли активність цих імунних структур пригнічували, пухлина розвивалася швидше, а тривалість життя тварин скорочувалася. Натомість локальна стимуляція імунної відповіді за допомогою гідрогелю під шкірою голови посилювала протипухлинний захист і подовжувала життя.

Автори дослідження сподіваються, що в перспективі доступ до таких імунних центрів через череп допоможе лікувати рак мозку, хвороби Альцгеймера, Паркінсона та інші захворювання, у розвитку яких бере участь імунна система.

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