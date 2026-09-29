Чому жінкам потрібно спати більше, ніж чоловікам: нове дослідження вчених

Жінка спить у ліжку. Фото: istockphoto.com

Ви можете спати по 7-8 годин щоночі і все одно почуватися розбитими. Особливо часто про таку втому говорять жінки. І цьому є наукове пояснення.

Новини.LIVE розповідає, чому жінкам часто потрібно більше сну, ніж чоловікам.

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Чому жінки можуть спати довше

Як пише The Washington Post, дослідження 2013 року показало, що жінки в середньому спали приблизно на 11 хвилин довше за чоловіків. А у іншому невеликому дослідженні за участю студентів жінки також спали довше, однак попри схожу якість сну частіше відчували денну сонливість, втому, тривогу та стрес.

Вчені помітили відмінності у внутрішньому біологічному годиннику. За даними експертів, циркадний цикл у жінок у середньому трохи коротший. Через це природний час засинання та пробудження може наставати раніше. Якщо робочий графік змушує постійно жити всупереч такому ритму, виникає так званий соціальний джетлаг: людина важче прокидається, швидше втомлюється і гірше засинає.

Клінічна психологиня та дослідниця сну Амелія Скотт пояснює, що якісні дослідження зазвичай показують: жінки сплять приблизно на 20 хвилин довше за чоловіків. Проте вони частіше незадоволені своїм сном і повідомляють про втому.

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За словами Скотт, значну роль відіграє так зване ментальне навантаження. Догляд за дітьми, домашні справи, планування, турбота про родичів і постійне перемикання між завданнями не завжди припиняються разом із робочим днем. Думки про незавершені справи можуть супроводжувати й у ліжку. Людина довго не може розслабитися, прокручує у голові завдання на завтра, гірше засинає. У результаті часу в ліжку начебто достатньо, але сон залишається фрагментованим і менш відновлювальним.

Як гормони серйозно змінюють сон

Менструальний цикл, вагітність, період після пологів, перименопауза та менопауза супроводжуються гормональними коливаннями, які здатні впливати на засинання і якість нічного відпочинку.

Особливо помітними зміни можуть ставати під час менопаузи, коли припливи та нічна пітливість часто переривають сон. Крім того, після менопаузи ризик апное сну у жінок наближається до чоловічого, хоча симптоми можуть бути менш очевидними і проявлятися не гучним хропінням, а постійною денною втомою чи сонливістю.

Жінки також мають вищий ризик безсоння. За даними, які наводить The Washington Post, проблеми із засинанням мають близько 17% жінок проти 12% чоловіків, а труднощі з підтриманням сну приблизно 21% проти 15%.

Чи означає це, що всім жінкам потрібно більше сну

У червні 2026 року в журналі Sleep Health опублікували нове дослідження National Sleep Foundation. Вчені переглянули 133 великі наукові роботи за останні десять років, щоб з'ясувати, чи справді жінкам потрібно спати довше, ніж чоловікам.

У більшості проаналізованих робіт статистично значущої різниці у самій потребі в сні не виявили. Тобто на сьогодні немає переконливих доказів, що кожній жінці біологічно обов'язково потрібно спати довше за кожного чоловіка.

Скільки тоді потрібно спати

Для більшості дорослих орієнтир все ж залишається тим самим: приблизно 7-9 годин на добу. Але важливо орієнтуватися не на цифру, а на своє самопочуття. Якщо після звичної тривалості сну ви регулярно прокидаєтеся розбитими, важко концентруєтеся, відчуваєте сильну денну сонливість або вам постійно бракує енергії, організм може потребувати іншого режиму або проблема криється у якості сну.

Тож, жінки справді в середньому можуть спати трохи довше і частіше стикаються з факторами, які погіршують відновлення вночі. Але наука поки не встановила окремої універсальної норми сну для жінок.

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