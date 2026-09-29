Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам: новое исследование ученых

Женщина спит в постели. Фото: istockphoto.com

Вы можете спать по 7-8 часов каждую ночь и все равно чувствовать себя разбитыми. Особенно часто о такой усталости говорят женщины. И этому есть научное объяснение.

Новини.LIVE рассказывают, почему женщинам часто требуется больше сна, чем мужчинам.

Реклама

Почему женщины могут спать дольше

Как пишет The Washington Post, исследование 2013 года показало, что женщины в среднем спали примерно на 11 минут дольше, чем мужчины. А в другом небольшом исследовании с участием студентов женщины также спали дольше, однако, несмотря на схожее качество сна, чаще испытывали дневную сонливость, усталость, тревогу и стресс.

Ученые заметили различия во внутренних биологических часах. По данным экспертов, циркадный цикл у женщин в среднем немного короче. Из-за этого естественное время засыпания и пробуждения может наступать раньше. Если рабочий график заставляет постоянно жить вопреки такому ритму, возникает так называемый социальный джетлаг: человеку труднее просыпаться, он быстрее устает и хуже засыпает.

Клинический психолог и исследовательница сна Амелия Скотт объясняет, что качественные исследования обычно показывают: женщины спят примерно на 20 минут дольше мужчин. Однако они чаще недовольны своим сном и жалуются на усталость.

Читайте также:

По словам Скотт, значительную роль играет так называемая ментальная нагрузка. Уход за детьми, домашние дела, планирование, забота о родственниках и постоянное переключение между задачами не всегда заканчиваются вместе с рабочим днем. Мысли о незавершенных делах могут преследовать даже в постели. Человек долго не может расслабиться, прокручивает в голове задачи на завтра, хуже засыпает. В результате времени в постели вроде бы достаточно, но сон остается фрагментированным и менее восстанавливающим.

Как гормоны серьезно влияют на сон

Менструальный цикл, беременность, период после родов, перименопауза и менопауза сопровождаются гормональными колебаниями, которые могут влиять на засыпание и качество ночного отдыха.

Особенно заметными изменения могут становиться во время менопаузы, когда приливы и ночная потливость часто прерывают сон. Кроме того, после менопаузы риск апноэ во сне у женщин приближается к мужскому, хотя симптомы могут быть менее очевидными и проявляться не громким храпом, а постоянной дневной усталостью или сонливостью.

У женщин также выше риск бессонницы. По данным, приведенным The Washington Post, проблемы с засыпанием испытывают около 17% женщин против 12% мужчин, а трудности с поддержанием сна — примерно 21% против 15%.

Означает ли это, что всем женщинам нужно больше сна

В июне 2026 года в журнале Sleep Health было опубликовано новое исследование National Sleep Foundation. Ученые проанализировали 133 крупных научных работы за последние десять лет, чтобы выяснить, действительно ли женщинам нужно спать дольше, чем мужчинам.

В большинстве проанализированных работ статистически значимой разницы в самой потребности во сне обнаружено не было. То есть на сегодняшний день нет убедительных доказательств того, что каждой женщине биологически обязательно нужно спать дольше, чем каждому мужчине.

Сколько же тогда нужно спать

Для большинства взрослых ориентир все же остается прежним: примерно 7-9 часов в сутки. Но важно ориентироваться не на цифру, а на свое самочувствие. Если после привычной продолжительности сна вы регулярно просыпаетесь разбитыми, с трудом концентрируетесь, испытываете сильную дневную сонливость или вам постоянно не хватает энергии, организму может потребоваться другой режим или проблема кроется в качестве сна.

Так, женщины действительно в среднем могут спать немного дольше и чаще сталкиваются с факторами, которые ухудшают восстановление ночью. Но наука пока не установила отдельной универсальной нормы сна для женщин.

Делимся с вами другими интересными фактами и открытиями

Ученые из Колумбийского университета установили, сколько нужно спать человеку, чтобы долго не стареть.

Почему даже вкусная еда кажется пресной в самолете.