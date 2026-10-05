Чому восени важко прокидатися вранці та як легше вставати з ліжка: поради лікарів

Дівчина у ліжку закриває обличчя руками. Фото: istockphoto.com

Як тільки приходить осінь, хочеться сховатися під ковдрою і спати мало не до обіду. Часом навіть після восьми годин сну переслідує сонливість. А пробудження дається надскладно.

Чому восени так важко вставати з ліжка, що допоможе швидше прокидатися і почуватися бадьоріше, Новини.LIVE розповідає з посиланням на фахівців Realsimple.

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Чому восени так важко вставати з ліжка

Одна з головних причин осінньої сонливості прихована за вікном. Сонце сходить пізніше, світловий день скорочується, а вранці організм отримує менше природного світла.

Нейробіологиня та експертка зі сну Еллісон Брагер пояснює, що світло є одним із найсильніших сигналів для підтримання бадьорості. Коли його стає менше, організму складніше швидко перейти від сну до активності.

Додається й похолодання. За словами фахівчині, у холодну пору тілу потрібно витрачати більше енергії на підтримання температури, що також може посилювати фізіологічну потребу у відпочинку.

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Лікар і експерт зі здорового сну Карлос Нуньєс звертає увагу ще на один фактор: циркадний ритм. Це своєрідний внутрішній годинник, який регулює періоди сонливості та бадьорості. Коли час світанку і заходу сонця змінюється, організму потрібен певний період, щоб адаптуватися.

Як легше прокидатися восени

Найперше, що варто зробити після пробудження, це дати організму якомога більше світла. Відкрийте штори, підійдіть до вікна або вийдіть на вулицю. Якщо вранці ще темно, експерти радять використовувати яскраве штучне освітлення.

Увечері ситуація протилежна. Яскраве світло від смартфона, ноутбука чи телевізора перед сном може зміщувати час засинання та робити ранкове пробудження складнішим. Тому за можливості скоротіть час із гаджетами перед відпочинком, а спальню залишайте темною, тихою та прохолодною.

Зверніть увагу і на вечірнє меню. Кофеїн, алкоголь та важка вечеря незадовго до сну здатні погіршувати його якість. Каву, міцний чай та інші напої з кофеїном краще залишити для першої половини дня.

Не давайте собі можливості десять разів переносити будильник. Один із простих трюків, який радить Брагер, залишити телефон подалі від ліжка. Щоб вимкнути сигнал, вам доведеться встати, а це вже половина успіху.

Найважливіше правило для легкого пробудження

Організм любить передбачуваність. Якщо ви щодня лягаєте спати і прокидаєтеся приблизно в один час, внутрішньому годиннику легше зрозуміти, коли настав час відпочивати, а коли прокидатися.

Навіть у вихідні фахівці радять не зміщувати режим занадто різко. Адже хороше ранкове самопочуття залежить не лише від кількості годин у ліжку, а й від регулярності сну.

Фахівці застерігають, якщо сильна сонливість триває тижнями, ви спите достатньо, але все одно прокидаєтеся виснаженими, варто обговорити це з лікарем, адже причини можуть бути не лише сезонними.

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