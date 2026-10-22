Кішка дивиться у вікно. Фото: Pinterest

Ваш кіт виглядає абсолютно здоровим, але водночас може бути носієм паразита, здатного спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям. Масштабне дослідження показало, що взимку таких випадків стає більше. І люди також можуть заразитися.

Результати нового дослідження опублікували в науковому журналі PLOS One, передає ScienceAlert.

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Якого небезпечного паразита виявили у котів

Йдеться про Giardia duodenalis, відомого також як лямблія. Цей мікроскопічний одноклітинний паразит живе у кишківнику людей і тварин та може спричиняти захворювання, яке називається лямбліозом.

Науковці дослідили понад 157 тисяч зразків котячих випорожнень зі США та Канади. Паразита виявили у 6,3% випадків. Тобто приблизно в одного із 16 обстежених котів.

Найбільше позитивних результатів було серед молодих тварин:

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у кошенят віком до року — 10,7%;

у котів віком від 10 років — лише 1,3%.

Дослідники також з'ясували, що 18,5% позитивних зразків містили різновиди паразита, потенційно здатні заражати людей. Це приблизно 1,2% усіх досліджених зразків.

Електронна мікрофотографія G. duodenalis. Джерело: CDC/Mahmud Tari/Wikimedia Commons

Чому взимку ризик зараження зростає

Несподіванкою стала сезонність. Улітку лямблій виявляли у 4,6% обстежених котів, тоді як узимку цей показник сягав 8,1%.

Причина може ховатися в особливостях самого паразита. Його цисти здатні тривалий час виживати у прохолодному та вологому середовищі. Натомість спека, сухість і сонячне світло погіршують умови для їхнього збереження.

Які симптоми лямбліозу у котів і людей

Підступність інфекції полягає в тому, що вона нерідко перебігає безсимптомно. Проте іноді виникають помітні проблеми зі здоров'ям.

У котів можливі такі ознаки:

Діарея, іноді тривала або періодична.

М'які випорожнення з неприємним запахом.

Зниження ваги та погіршення апетиту.

Млявість і слабкість.

Поганий набір ваги у кошенят.

У людей лямбліоз може спричиняти діарею, здуття живота, нудоту, спазми, підвищене газоутворення, втому та зневоднення.

Важливо розуміти, що зараження людини саме від кота малоймовірне. За даними CDC, у людей і домашніх улюбленців зазвичай трапляються різні генетичні різновиди лямблій.

Як захистити себе та домашнього улюбленця

Паразит поширюється через забруднені випорожненнями воду, ґрунт, предмети та поверхні. Зараження відбувається, коли його цисти потрапляють до рота.

Щоб зменшити ризик, ветеринари рекомендують регулярно прибирати котячий лоток, мити руки з милом після контакту з ним, очищати миски та інші речі тварини. Не дозволяйте улюбленцю пити воду з калюж.

Якщо у кота виникла тривала діарея, зверніться до ветеринара для обстеження. Особливо уважними варто бути власникам кошенят, а також родинам із маленькими дітьми, літніми людьми та особами з ослабленим імунітетом.

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