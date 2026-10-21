"Призрачный гриб" в Меримбуле. Фото: Peter Harris

Представьте, что вы гуляете по ночному лесу и вдруг замечаете зеленоватые огоньки на старом пне. Это не светлячки и не отблески фонарика. Так могут светиться обычные на вид грибы, причем некоторые делают это даже днем.

Новини.LIVE со ссылкой на Phys.org рассказывают, какие грибы светятся в темноте и что стоит за этим удивительным явлением.

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Какие грибы могут светиться в темноте

Такое явление называется биолюминесценцией. Ученым известно 132 вида грибов, способных самостоятельно излучать свет.

Среди них есть представители нескольких родов:

Mycena — небольшие грибы, некоторые из которых напоминают крошечные зеленые фонарики.

— небольшие грибы, некоторые из которых напоминают крошечные зеленые фонарики. Omphalotus — грибы с заметным зеленоватым свечением, среди которых есть ядовитые виды.

— грибы с заметным зеленоватым свечением, среди которых есть ядовитые виды. Armillaria — группа, к которой относятся опята. У некоторых видов светится преимущественно грибница, скрытая в древесине.

Интересно, что светиться может весь гриб или только его отдельные части. Иногда зеленое сияние исходит прямо из старого пня, хотя самих грибных шляпок даже не видно.

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Почему грибы излучают зеленый свет

В клетках таких грибов происходит химическая реакция с участием вещества люциферина, фермента люциферазы и кислорода. В ходе реакции высвобождается энергия в виде света. В отличие от обычной лампочки, гриб почти не выделяет тепла. Некоторые виды светятся круглосуточно. Просто днем их слабый зеленый свет теряется на фоне солнечного света.

Зачем грибам нужен собственный свет

Ученые предполагают, что биолюминесценция помогает отдельным видам привлекать насекомых, которые могут переносить грибные споры.

Эту идею проверили на бразильском грибе Neonothopanus gardneri. Исследователи установили в лесу искусственные грибы с зелеными светодиодами. Оказалось, что освещенные приманки привлекали больше насекомых, в частности жуков и мух, чем темные. Однако для всех видов такое объяснение не подходит. Ученые до сих пор выясняют, может ли свечение выполнять другие функции.

Можно ли увидеть светящиеся грибы в Украине

Биолюминесцентные грибы встречаются не только в тропиках, но и в Европе, в частности в Украине. Однако их свечение часто настолько слабое, что заметить его без полной темноты сложно.

В украинских лесах встречаются настоящий осенний опеньок, у которого светится грибница, омфалот оранжево-красный, который встречается на Правобережном Полесье, и мицена кровавоногая, растущая на старых пнях и поваленных деревьях в Лесостепи и части Степи.

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