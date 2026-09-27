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Главная Открытия NASA отправило улей в космос: что сделали пчелы за семь дней

NASA отправило улей в космос: что сделали пчелы за семь дней

Ua ru
27 сентября 2026 19:24
Эксперимент NASA с пчелами в космосе: что они сделали за семь дней
Исследование поведения пчел в космосе. Фото: oantagonista.com.br

Благодаря NASA в апреле 1984 года космос буквально гудел. А все потому, что вместе с астронавтами на борту шаттла Challenger на орбиту отправились тысячи медоносных пчел. Цель такого путешествия — выяснить, смогут ли насекомые летать, работать вместе и строить соты в невесомости. Результат через семь дней удивил.

Как проходил эксперимент NASA и что выяснили исследователи, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Gry-online.

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6 апреля 1984 года шаттл Challenger отправился в миссию STS 41 C. Ее главной задачей был ремонт спутника Solar Maximum Mission, однако на борту нашлось место и для необычного пассажира — целой пчелиной колонии. Полет длился семь суток.

Количество пчел в разных документах немного различается. NASA пишет примерно о 3300 особях, тогда как в научной работе, опубликованной после эксперимента, упоминается около 3400 рабочих пчел и матка.

Самое интересное, что идею такого эксперимента предложил студент Дэн Поскевич. Его проект был отобран в рамках программы, которая позволяла молодым исследователям проводить эксперименты на космических челноках.

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Обычный улей в космический корабль, конечно, не поставили. Для колонии создали Bee Enclosure Module — прозрачный закрытый бокс с рамками для сотов, кормом и контролируемыми условиями. Отдельную колонию оставили на Земле, чтобы потом сравнить результаты.

 

Астронавт місії STS 41 C Джеймс Д. "Окс" Ван Хофтен тримає бокс з бджолами
Астронавт миссии STS 41 C Джеймс Д. "Окс" Ван Хофтен держит бокс с пчелами. Фото: NASA

Контейнер был довольно компактным: примерно 23 см в ширину, высоту и глубину. За работой насекомых следили камеры. Исследователей в первую очередь интересовало, останутся ли ячейки шестиугольными без привычного воздействия земного притяжения.

Первые дни для пчел стали настоящим испытанием
В невесомости насекомые сначала вели себя совсем не так уверенно, как у земного улья. Они пытались летать, теряли ориентацию и врезались в стенки контейнера.

Но постепенно ситуация изменилась. К концу миссии пчелы уже могли перелетать с одного места на другое без постоянных столкновений. За неделю они достаточно хорошо приспособились к микрогравитации.

Самый большой сюрприз ждал внутри контейнера. За семь дней колония построила около 200 кв. см сотов. Пчелы не просто создали знакомые шестиугольные ячейки, но и начали складывать в них сахарный сироп. Матка тем временем отложила примерно 35 яиц.

По основным параметрам космические соты оказались удивительно похожими на земные. Глубина, диаметр, толщина стенок и плотность ячеек существенно не отличались. Но одно интересное различие все же было. На Земле ячейки имеют характерный наклон, связанный с направлением силы тяжести, а в невесомости такого стабильного направления уже не было.

Пчелы даже образовывали в контейнере своеобразные цепочки длиной около 25 см. Большая часть колонии пережила полет, а смертность оказалась невысокой. Bee Enclosure Module сохранился и в настоящее время входит в коллекцию Смитсоновского музея.

Таким образом, эксперимент показал, что пчелы в космосе смогли изменить свое поведение, научиться передвигаться в незнакомой среде и продолжить работать как колония.

 

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космос пчелы эксперимент NASA
Евгения Фрусевич - Редактор
Автор:
Евгения Фрусевич

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