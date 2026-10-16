Эксперимент с соленым огурцом. Скриншот из видео на YouTube

Когда вы едите соленый огурец, вы вряд ли задумываетесь о том, что из него получится замечательный фонарик. Под действием электрического тока он начинает шипеть, выделять пар и вдруг загорается ярким желто-оранжевым светом. И самое удивительное, что, хотя электричество проходит через весь овощ, светится в основном только один его конец. Этот феномен десятилетиями удивлял физиков, а недавно ученые приблизились к разгадке.

Об этом необычном явлении и новых исследованиях сообщил Портлендский государственный университет, передает Новини.LIVE.

Реклама

Почему соленый огурец светится от электричества

Секрет кроется в обычной поваренной соли. Во время засолки огурец насыщается рассолом, который содержит заряженные частицы натрия и хлора. Благодаря им овощ приобретает способность проводить электрический ток.

Когда через него проходит электричество, жидкость внутри сильно нагревается. Вода вблизи металлических контактов закипает, образуя маленькие паровые карманы.

Поскольку пар значительно хуже проводит ток, между ним и электродом могут возникать электрические разряды. Они возбуждают атомы натрия, которые излучают характерный желто-оранжевый свет.

Читайте также:

Его длина волны составляет около 589 нанометров. Подобное сияние вы могли видеть в старых уличных натриевых фонарях.

Эксперимент с соленым огурцом. Скриншот из видео на YouTube

Почему огурец светится только с одной стороны

Эта особенность оказалась самой большой загадкой для исследователей. Одна из гипотез связана с неравномерным нагревом. Даже небольшая разница в электрическом сопротивлении контактов может привести к тому, что один из них нагреется быстрее.

Возле него первой возникает паровая оболочка и электрический разряд. После этого сила тока уменьшается, поэтому противоположный контакт может так и не достичь температуры, необходимой для появления такого же свечения.

Существует и другое объяснение. В 2026 году американский исследователь Джош Мендес после экспериментов с более чем сотней огурцов предположил, что важную роль играет водород. Этот газ образуется при электролизе воды. Ученый считает, что электрическая искра может воспламенять водород, вызывая крошечные вспышки внутри овоща.

Скорее всего, в этом процессе сочетаются электрические разряды и химические реакции. Однако почему свечение обычно возникает только возле одного контакта, ученые продолжают выяснять.

Несмотря на зрелищность, повторять этот эксперимент дома категорически не стоит. Напряжение бытовой электросети смертельно опасно, а раскаленный рассол и пар могут вызвать серьезные ожоги.

Делимся другими интересными фактами и открытиями

Почему птицы не падают с веток во время сна и при порывах ветра.

Зачем миллениалы ели смолу с деревьев в детстве и чем рисковали.

Зачем ученые опустили на дно озера 1500 елок и что они увидели через три года эксперимента.