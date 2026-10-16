Експеримент із солоним огірком. Скриншот з відео на Youtube

Коли ви їсте солоний огірок, ви навряд чи думаєте про те, що з нього вийде чудовий ліхтарик. Під дією електричного струму він починає шипіти, випускати пару й раптом спалахує яскравим жовто-помаранчевим світлом. А найдивніше, хоч електрика проходить через увесь овоч, світиться переважно один його кінець. Цей феномен десятиліттями дивував фізиків, а нещодавно науковці наблизилися до розгадки.

Про незвичайне явище та нові дослідження повідомив Портлендський державний університет, передає Новини.LIVE.

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Чому солоний огірок світиться від електрики

Секрет ховається у звичайній кухонній солі. Під час засолювання огірок насичується розсолом, який містить заряджені частинки натрію та хлору. Завдяки їм овоч набуває здатності проводити електричний струм.

Коли крізь нього проходить електрика, рідина всередині сильно нагрівається. Вода поблизу металевих контактів закипає, утворюючи маленькі парові кишені.

Оскільки пара значно гірше проводить струм, між нею та електродом можуть виникати електричні розряди. Вони збуджують атоми натрію, які випромінюють характерне жовто-помаранчеве світло.

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Його довжина хвилі становить близько 589 нанометрів. Схоже сяйво ви могли бачити у старих вуличних натрієвих ліхтарях.

Експеримент із солоним огірком. Скриншот з відео на Youtube

Чому огірок світиться лише з одного боку

Ця особливість виявилася найбільшою загадкою для дослідників. Одна з гіпотез пов'язана з нерівномірним нагріванням. Навіть невелика різниця в електричному опорі контактів може призвести до того, що один із них нагріється швидше.

Біля нього першою виникає парова оболонка та електричний розряд. Після цього сила струму зменшується, тому протилежний контакт може так і не досягти температури, необхідної для появи такого самого світіння.

Існує й інше пояснення. У 2026 році американський дослідник Джош Мендес після експериментів із понад сотнею огірків припустив, що важливу роль відіграє водень. Цей газ утворюється під час електролізу води. Науковець вважає, що електрична іскра може запалювати водень, спричиняючи крихітні спалахи всередині овоча.

Найімовірніше, у процесі поєднуються електричні розряди та хімічні реакції. Однак чому світіння зазвичай виникає тільки біля одного контакту, вчені продовжують з'ясовувати.

Попри видовищність, повторювати цей дослід удома категорично не варто. Напруга побутової електромережі смертельно небезпечна, а розпечений розсіл і пара можуть спричинити серйозні опіки.

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