Навіщо вчені занурили 1500 ялин на дно озера у Фінляндії і що сталося через три роки

Прогулянка катером по озеру Саймаа. Фото: Christian Tiedt

Вже скоро люди в різних країнах світу святкуватимуть Різдво і прикрашатимуть оселі ялинками. Після зимових свят різдвяні дерева зазвичай опиняються на смітнику або йдуть на переробку. Проте у Фінляндії для 1500 дерев вигадали зовсім іншу долю. Вчені навмисно занурили їх на дно одного з найбільших озер країни та залишили там на кілька років. Ідея здається дивною, проте результати експерименту вражають.

Новини.LIVE з посиланням на TOI розповідає, для чого це зробили науковці та який результат отримали.

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Навіщо 1500 ялин опустили на дно озера

Незвичайний експеримент стартував у 2021 році на озері Саймаа на південному сході Фінляндії. Дослідники Фінського інституту навколишнього середовища SYKE вирішили перевірити, чи здатні старі ялини перетворитися на своєрідний підводний ліс і створити нове середовище для водних організмів.

Дерева опускали приблизно на двометрову глибину невеликими групами по шість або вісім штук. Щоб вони не спливали й залишалися на одному місці, їх закріплювали цеглою. Гілки та стовбури мали створити на майже порожньому дні складнішу структуру, де дрібні тварини могли б ховатися, розмножуватися та знаходити їжу.

Що сталося через три роки

Коли вчені повернулися до ділянок із затопленими деревами, різниця виявилася разючою. Кількість окремих донних тварин у місцях, де лежали ялини, збільшилася приблизно у десять разів. А різноманіття видів, за словами керівника дослідження Карі Матті Вуорі, в окремих випадках стало приблизно у п'ять разів більшим.

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Йдеться про бентосні організми, тобто тварин та інших істот, які живуть на дні водойми або безпосередньо біля нього. Вони надзвичайно важливі для екосистеми, адже стають їжею для риби та інших водних мешканців.

Чому звичайні дерева дали такий ефект

Під водою ялини поступово почали обростати мікроорганізмами та грибами. Гілки дали додаткові поверхні для заселення, а деревина стала частиною харчового ланцюга. Фактично на рівному дні з'явилася нова тривимірна структура з численними схованками. Тому навколо дерев зосередилося значно більше життя.

Зміни помітили навіть місцеві рибалки. Вони розповідали дослідникам, що біля затоплених ялин стало більше риби. Водночас науковці наголошують, що такі спостереження не замінюють окремих контрольованих досліджень чисельності риб.

Чи можна просто викидати ялинки в озеро

Дослід показав: навіть стара ялинка, яка вже виконала свою святкову роль, може стати основою нового середовища існування. За три роки звичайні дерева фактично перетворили окремі ділянки дна озера Саймаа на маленькі осередки підводного життя.

Але результати експерименту не означають, що після свят дерева варто самостійно топити у найближчій водоймі. У Фінляндії 1500 ялин занурювали у визначених місцях і під контролем науковців.

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