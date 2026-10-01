Вчені знайшли на дні Карибського моря 20 невідомих нині істот: результати дослідження

Аквалангіст на дні Карибського моря. Фото: oceangetaways.com

Карибське море асоціюється з прозорою водою, пляжами, кораловими рифами та райським відпочинком. А для вчених це цілий інший світ, який ще треба дослідити. Нещодавно під час експедиції біля Тринідаду й Тобаго виявили істот, яких раніше ніхто не зустрічав.

Що вдалося знайти у водах Карибського моря, розповідає Новини.LIVE з посиланням на BBC Wildlife.

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Що виявили на дні Карибського моря

Глибоководну експедицію у водах навколо Тринідаду й Тобаго провели дослідники-океанологи каліфорнійського океанографічного Інституту Шмідта на дослідницькому судні R/V Falkor (too). Для занурень команда використовувала дистанційно керований апарат SuBastian.

За місяць роботи команда виявила щонайменше 20 організмів, які вважають потенційно новими видами. Серед них восьминіг, корали, хижі губки та так звані приземкуваті омари. Ще 54 види раніше взагалі не фіксували у водах цієї острівної держави.

Особливу увагу привернула несправжня котяча акула, названа так через характерні очі, що нагадують котячі. Ця глибоководна хижачка може виростати приблизно до 3 м завдовжки.

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Хибна котяча акула (Pseudotriakis microdon). Фото: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Ще дивніший вигляд мала чорна риба-пожирач. На кадрах її живіт був настільки розтягнутий, ніби всередині знаходилася друга риба. Саме так вона й харчується: здатна проковтнути здобич, значно більшу за власне тіло.

Чорна риба-ковтачка (Chiasmodon niger), помічена на глибині 1259 м. Фото: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Підводний робот зафіксував і похмурішу сцену. На дні лежала туша великого ската манти, якою живилися краби, черви та інші мешканці глибин.

Краби об'їдають мертвого ската манту. Фото: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Не менш важливим відкриттям стали 25 екосистем холодних просочувань. Це ділянки морського дна, де з осадових порід виходять метан і сірководень. Навколо них формуються карбонатні скелі та своєрідні рифи, де можуть існувати унікальні спільноти організмів.

Найбільша знайдена ділянка займає приблизно половину акра та вкрита мідіями і трубчастими червами. Загалом дослідники нанесли на карту понад 11 335 квадратних кілометрів морського дна, яке раніше практично не досліджували.

SuBastian не лише знімав мешканців глибин, а й допоміг зібрати понад 700 зразків для подальших досліджень. Тканини більш ніж 86 видів губок, коралів і морських огірків зберегли методом кріоконсервації. Їх заморозили так, щоб мінімізувати пошкодження клітин.

У майбутньому ці матеріали допоможуть ученим простежити, як змінюються глибоководні екосистеми Карибського моря. Зразки зберігатимуть у Зоологічному музеї Університету Вест-Індії в Сент-Августіні на Тринідаді й Тобаго.

Тепер науковцям належить детально дослідити загадкові організми та з'ясувати, скільки з 20 знахідок справді виявляться новими видами, яких наука досі не знала.

Дивіться на фото деяких дивовижних істот, яких вдалося виявити на дні Карибського моря:

Новий вид омара, який знайшли на глибині 1143 метри. Фото: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Королівський краб (Lithodes genus) повзає морським дном на глибині 1083 м. Фото: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Грибоподібний корал лежить на глибині 1277 м. Фото: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Новий вид морського пера (Umbellula). Фото: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

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