Як п'ять котів захопили острів Маріон і спричинили екологічну катастрофу

Око кота, острів Маріон. Колаж: Новини.LIVE

Котики — одні з наймиліших створінь на землі. В мережі мільйони відео з цими красунчиками, які викликають найтепліші почуття. Але ми забуваємо, що за цією милотою ховаються першокласні вбивці. Це доводить історія, яка сталася на острові Маріон біля Антарктиди. Виявилось, що п'ять домашніх котів, об'єднані одною метою, здатні спричинити справжню екологічну катастрофу і війну тривалістю понад 40 років.

Що ж сталося на острові Маріон і у чому звинувачують котів, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Science Blog.

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Що відомо про острів Маріон

Невеличкий острів площею близько 290 кв. км розташований у субантарктичній частині Індійського океану приблизно за 2300 км на південний схід від Південної Африки. Фактично між Африкою та Антарктидою.

Маріон не був безлюдним. З 1948 року на острові працювала південноафриканська метеорологічна станція. Також туди спеціально припливали промислові мисливці на тюленів.

Як п'ять котів захопили острів Маріон

У XIX столітті разом із мисливцями на тюленів на острів потрапили миші. Гризуни швидко розмножилися. Для метеостанції це стало серйозною проблемою.

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У 1949 році комусь у голову прийшла "геніальна думка" — привезти на Маріон п'ять домашніх котів, щоб вони ловили надокучливих гризунів. Так і зробили...

На острові у котів не було природних ворогів, а от їжі було, як то кажуть, на будь-який колір та смак. Знищувалося усе, що потрапляло на очі першокласним мисливцям. Коти здичавіли та почали стрімко розмножуватися. Вже до 1970-х років їхня популяція сягнула близько 2000 особин, а за деякими оцінками пізніше перевищувала 3000.

Чому коти почали винищувати птахів

Питання має очевидну відповідь — бо вони хижаки. А ще морські птахи у цьому регіоні, зокрема буревісники та пріони, були надзвичайно легкою здобиччю, адже тисячоліттями жили без наземних хижих ссавців. Вони не "думали" про захист, а облаштовували нори просто у м'якому ґрунті.

За оцінками дослідників, у 1970-х роках коти убивали близько 450 тисяч морських птахів на рік. Звичайний нирковий буревісник до 1965 року взагалі зник з острова.

Як люди понад 40 років боролися з котами

Привезти котів на острів було надзвичайно просто, а от "виселити" їх стало задачею із зірочкою.

Люди не придумали нічого краще, як поширити серед здичавілої популяції вірус котячої панлейкопенії. Його "завезли" у 1977 році. Чисельність тварин різко скоротилася, однак повністю проблему це не вирішило.

З 1986 року розпочалося інтенсивне полювання. Люди виходили на пошуки котів переважно вночі, використовували пастки та інші методи контролю. Лише за перші чотири роки мисливці витратили 14 725 людино-годин. За цей час було застрелено 872 котів та ще 80 упіймано.

Останнього здичавілого кота на Маріоні спіймали у липні 1991 року. Після цього острів ще роками перевіряли, щоб переконатися, що популяція справді зникла.

І якщо ви думаєте, що на цьому сумна історія завершилася, то ні. Миші, заради яких колись і привезли котів, залишилися на острові та згодом самі почали нападати на яйця і пташенят морських птахів.

Станом на вересень 2026 року миші на Маріоні досі є, а повномасштабне винищення лише готують. Проєкт назвали Mouse-Free Marion, і його збираються реалізувати у 2027 році. Зараз від гризунів особливо потерпають альбатроси та буревісники.

Коти не винні

Коти на Маріон робили лише те, що підказував їм інстинкт хижака. А ця історія нам показує, як бездумні рішення людей призводять до масштабних екологічних катастроф та зникнення цілих видів.

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