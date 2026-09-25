Как пять кошек захватили остров Марион и вызвали экологическую катастрофу

Глаз кошки, остров Марион. Коллаж: Новости.LIVE

Кошки — одни из самых милых существ на земле. В сети миллионы видео с этими красавцами, которые вызывают самые теплые чувства. Но мы забываем, что за этой милостью скрываются первоклассные убийцы. Это доказывает история, произошедшая на острове Марион у берегов Антарктиды. Оказалось, что пять домашних кошек, объединенных одной целью, способны вызвать настоящую экологическую катастрофу и войну, длившуюся более 40 лет.

Что же произошло на острове Марион и в чем обвиняют кошек, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Science Blog.

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Что известно об острове Марион

Небольшой остров площадью около 290 кв. км расположен в субантарктической части Индийского океана примерно в 2300 км к юго-востоку от Южной Африки. Фактически между Африкой и Антарктидой.

Марион не был безлюдным. С 1948 года на острове работала южноафриканская метеорологическая станция. Также туда специально приплывали промысловые охотники на тюленей.

Как пять кошек захватили остров Марион

В XIX веке вместе с охотниками на тюленей на остров попали мыши. Грызуны быстро размножились. Для метеостанции это стало серьезной проблемой.

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На острове у кошек не было естественных врагов, а вот пищи было, как говорится, на любой вкус и цвет. Уничтожалось все, что попадалось на глаза первоклассным охотникам. Кошки одичали и начали стремительно размножаться. Уже к 1970-м годам их популяция достигла около 2000 особей, а по некоторым оценкам позже превышала 3000.

Почему кошки начали истреблять птиц

На этот вопрос есть очевидный ответ — потому что они хищники. А еще морские птицы в этом регионе, в частности буревестники и прионы, были чрезвычайно легкой добычей, ведь тысячелетиями жили без наземных хищных млекопитающих. Они не "задумывались" о защите, а устраивали норы прямо в мягкой почве.

По оценкам исследователей, в 1970-х годах кошки убивали около 450 тысяч морских птиц в год. Обыкновенный погружной буревестник к 1965 году вообще исчез с острова.

Как люди более 40 лет боролись с кошками

Привезти кошек на остров было чрезвычайно просто, а вот "выселить" их стало задачей со звездочкой.

Люди не придумали ничего лучше, как распространить среди одичавшей популяции вирус кошачьей панлейкопении. Его "завезли" в 1977 году. Численность животных резко сократилась, однако полностью проблему это не решило.

С 1986 года началась интенсивная охота. Люди выходили на поиски кошек преимущественно ночью, использовали ловушки и другие методы контроля. Только за первые четыре года охотники потратили 14 725 человеко-часов. За это время было застрелено 872 кошки и еще 80 поймано.

Последнюю одичавшую кошку на Марионе поймали в июле 1991 года. После этого остров еще долгие годы проверяли, чтобы убедиться, что популяция действительно исчезла.

И если вы думаете, что на этом печальная история закончилась, то нет. Мыши, ради которых когда-то и привезли кошек, остались на острове и впоследствии сами начали нападать на яйца и птенцов морских птиц.

По состоянию на сентябрь 2026 года мыши на Марионе до сих пор есть, а полномасштабное истребление только готовят. Проект назвали Mouse-Free Marion, и его собираются реализовать в 2027 году. Сейчас от грызунов особенно страдают альбатросы и буревестники.

Кошки не виноваты

Кошки на Марион делали только то, что подсказывал им инстинкт хищника. А эта история нам показывает, как бездумные решения людей приводят к масштабным экологическим катастрофам и исчезновению целых видов.

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