Зачем 500 лет назад в Африке удаляли передние зубы у состоятельных людей: исследование

Череп человека, у которого удалили верхние резцы. Фото: C. Gerin и P. Mora / Antiquity Publications Ltd.

Пять веков назад в Центральной Африке люди сознательно изменяли свою внешность способом, который сегодня кажется почти невероятным. У мужчин и женщин удаляли сразу четыре верхних передних зуба, причем делали это еще при жизни. Об этом странном обычае археологи узнали благодаря черепам из труднодоступной пещеры Ироунгу в Габоне. Рядом с останками лежали сотни металлических предметов и украшений, поэтому исследователи предполагают, что погребённые могли иметь особый статус. Но зачем люди добровольно лишались зубов и настолько заметно изменяли своё лицо, до сих пор остаётся загадкой.

Что нашли в пещере Ироунгу

Пещера Ироунгу расположена в провинции Нгуние в Габоне. Попасть внутрь непросто: в подземную часть приходится спускаться вертикально, а самая глубокая точка пещеры достигает около 25 метров.

Археологи обнаружили там останки по меньшей мере 28 человек, среди которых были 24 взрослых и четверо детей. Радиоуглеродное датирование показало, что тела оказались в пещере в XIV–XV веках.

Но больше всего поражает то, что лежало рядом. Исследователи нашли сотни предметов из железа и меди: браслеты, кольца, ножи, топоры, мотики, морские ракушки и просверленные зубы хищников. Такое количество ценных вещей дало основания предположить, что пещера могла быть особым местом захоронения важных или высокопоставленных людей.

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Зачем удаляли четыре передних зуба

Настоящая загадка раскрылась, когда учёные исследовали верхние челюсти. Во всех 22 хорошо сохранившихся случаях отсутствовали центральные и боковые резцы, то есть четыре верхних передних зуба.

При этом лунки после них зажили. Следовательно, зубы удаляли не во время погребения и не терялись случайно после смерти. Люди жили после этой процедуры достаточно долго, чтобы костная ткань успела восстановиться.

Если вы думаете, что это могли быть единичные случаи, одна деталь говорит об обратном. Зубы удаляли симметрично и каждый раз по одной и той же схеме. Такое изменение было очень заметным, меняло вид рта и лица и даже могло влиять на произношение.

Что означала такая необычная традиция

Точного ответа у учёных пока нет. Скорее всего, удаление резцов было частью культурной традиции. Оно могло указывать на принадлежность человека к определённой группе, быть знаком статуса или отражать общие для этой общины верования.

Намеренное изменение зубов известно во многих частях Африки: их подпиливали, сколывали или удаляли. Однако именно отсутствие всех четырёх верхних резцов считается довольно редкой практикой.

Именно поэтому находка в Ироунге столь важна. О жизни людей в этом регионе до прихода европейцев сохранилось очень мало сведений. А эти черепа показывают, что около 500 лет назад принадлежность к определенной общине можно было демонстрировать буквально своим лицом.

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