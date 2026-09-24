Навіщо заможним людям в Африці видаляли передні зуби 500 років тому: дослідження

Череп особи, якій видалили верхні різці. Фото: C. Gerin and P. Mora /Antiquity Publications Ltd.

Сьогодні сучасні люди віддають величезні кошти, щоб отримати бездоганну білу посмішку і 32 здорових зуба. А ще п'ять століть тому у Центральній Африці заможні люди свідомо позбавлялися чотирьох верхніх різців. Про дивний звичай археологи дізналися завдяки черепам із важкодоступної печери Іроунгу в Габоні.

Про цікаву знахідку та припущення, навіщо люди добровільно позбавлялися зубів і настільки помітно змінювали своє обличчя, розповіли фахівці виданню Live Science, передає Новини.LIVE.

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Що знайшли у печері Іроунгу

Печера Іроунгу розташована у провінції Нгуніє в Габоні. Потрапити всередину непросто: до підземної частини доводиться спускатися вертикально, а найглибша точка печери сягає близько 25 метрів.

Археологи виявили там останки щонайменше 28 людей, серед яких були 24 дорослих і четверо дітей. Радіовуглецеве датування показало, що тіла потрапили до печери у XIV–XV століттях.

Та найбільше вражає те, що лежало поруч. Дослідники знайшли сотні предметів із заліза та міді, браслети, кільця, ножі, сокири, мотики, морські мушлі та просвердлені зуби хижаків. Така кількість цінних речей дала підстави припустити, що печера могла бути особливим місцем поховання важливих або високостатусних людей.

Навіщо видаляли чотири передні зуби

Справжня загадка відкрилася, коли вчені дослідили верхні щелепи. У всіх 22 добре збережених випадках не було центральних і бічних різців, тобто чотирьох верхніх передніх зубів.

Поруч із останками лежали сотні металевих речей і прикрас, тому дослідники припускають, що поховані могли мати особливий статус.

При цьому лунки після них загоїлися. Отже, зуби видаляли не під час поховання і не випадково втрачали після смерті. Люди жили після цієї процедури достатньо довго, щоб кісткова тканина встигла відновитися.

Якщо ви думаєте, що це могли бути окремі випадки, одна деталь говорить про протилежне. Зуби видаляли симетрично і щоразу за однаковою схемою. Така зміна була дуже помітною, змінювала вигляд рота й обличчя та навіть могла впливати на вимову.

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Що означала така незвична традиція

Точної відповіді вчені поки не мають. Найімовірніше, видалення різців було частиною культурної традиції. Воно могло показувати належність людини до певної групи, бути знаком статусу або відображати спільні для цієї громади вірування.

Навмисна зміна зубів відома в багатьох частинах Африки: їх підпилювали, сколювали або видаляли. Однак саме відсутність усіх чотирьох верхніх різців вважається досить рідкісною практикою.

Саме тому знахідка в Іроунгу настільки важлива. Про життя людей у цьому регіоні до приходу європейців збереглося дуже мало відомостей. А ці черепи показують, що близько 500 років тому належність до певної спільноти могли демонструвати буквально власним обличчям.

Ділимося іншими цікавими історіями та відкриттями

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