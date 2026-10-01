Ученые нашли на дне Карибского моря 20 неизвестных существ: результаты исследования

Аквалангист на дне Карибского моря. Фото: oceangetaways.com

Карибское море ассоциируется с прозрачной водой, пляжами, коралловыми рифами и райским отдыхом. А для ученых это совершенно другой мир, который еще предстоит исследовать. Недавно во время экспедиции у берегов Тринидада и Тобаго обнаружили существ, которых раньше никто не встречал.

Что удалось найти в водах Карибского моря, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на BBC Wildlife.

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Что обнаружили на дне Карибского моря

Глубоководную экспедицию в водах вокруг Тринидада и Тобаго провели исследователи-океанологи из Калифорнийского океанографического института Шмидта на исследовательском судне R/V Falkor (too). Для погружений команда использовала дистанционно управляемый аппарат SuBastian.

За месяц работы команда обнаружила не менее 20 организмов, которые считаются потенциально новыми видами. Среди них осьминог, кораллы, хищные губки и так называемые приземчатые омары. Еще 54 вида ранее вообще не регистрировались в водах этого островного государства.

Особое внимание привлекла ложная кошачья акула, названная так из-за характерных глаз, напоминающих кошачьи. Эта глубоководная хищница может вырастать примерно до 3 м в длину.

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Ложная кошачья акула (Pseudotriakis microdon). Фото: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Еще более странный вид имела черная рыба-пожиратель. На кадрах ее живот был настолько растянут, словно внутри находилась вторая рыба. Именно так она и питается: способна проглотить добычу, значительно превосходящую размеры ее собственного тела.

Черная рыба-пожирательница (Chiasmodon niger), замеченная на глубине 1259 м. Фото: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Подводный робот зафиксировал и более мрачную сцену. На дне лежала туша большого ската-манты, которой питались крабы, черви и другие обитатели глубин.

Крабы обгрызают мертвого ската-манты. Фото: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Не менее важным открытием стали 25 экосистем холодных выделений. Это участки морского дна, где из осадочных пород выделяются метан и сероводород. Вокруг них формируются карбонатные скалы и своеобразные рифы, где могут существовать уникальные сообщества организмов.

Самый большой обнаруженный участок занимает примерно половину акра и покрыт мидиями и трубчатыми червями. В целом исследователи нанесли на карту более 11 335 квадратных километров морского дна, которое ранее практически не изучалось.

SuBastian не только снимал обитателей глубин, но и помог собрать более 700 образцов для дальнейших исследований. Ткани более чем 86 видов губок, кораллов и морских огурцов сохранили методом криоконсервации. Их заморозили так, чтобы свести к минимуму повреждение клеток.

В будущем эти материалы помогут ученым проследить, как меняются глубоководные экосистемы Карибского моря. Образцы будут храниться в Зоологическом музее Университета Вест-Индии в Сент-Августине на Тринидаде и Тобаго.

Теперь ученым предстоит подробно исследовать загадочные организмы и выяснить, сколько из 20 находок действительно окажутся новыми видами, о которых наука до сих пор не знала.

Посмотрите на фото некоторых удивительных существ, которых удалось обнаружить на дне Карибского моря:

Новый вид омара, найденный на глубине 1143 метра. Фото: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Королевский краб (род Lithodes) ползет по морскому дну на глубине 1083 м. Фото: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Грибовидный коралл лежит на глубине 1277 м. Фото: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Новый вид морского пера (Umbellula). Фото: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

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