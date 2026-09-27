Почему птицы не падают с деревьев во время сна: ученые объяснили этот странный феномен

Птичка спит на ветке. Фото: Deborah Kunzie

Вы когда-нибудь видели птичку, которая мирно и сладко дремает на ветке дерева? Тогда вы, наверное, задумывались, как же ей удается спать и не упасть. Причем ей не мешают даже порывы ветра. Оказывается, в лапках птиц скрыт особый природный секрет.

Как работает природный механизм, позволяющий птицам не падать с деревьев во время сна, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на The Times of India.

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Как птица держится за ветку во сне

Вы, наверное, замечали, что у большинства мелких птиц три пальца направлены вперед, а один — назад. Такое строение позволяет им обхватить ветку с разных сторон и создать очень устойчивую опору. Когда птица садится и сгибает ноги, в работу включаются сухожилия, связанные с пальцами. Они помогают удерживать стопу в нужном положении с гораздо меньшими усилиями, чем потребовались бы человеку. У птицы фактически есть естественная система стабилизации, в которой совместно работают кости, сухожилия, мышцы и чувство равновесия.

Исследование европейских скворцов показало, что во время сна они не всегда сильно сжимают жердочку пальцами. Их лапка может образовывать своеобразное седло, а вес тела распределяется так, чтобы птица оставалась в равновесии. То есть одновременно задействованы анатомия лапы, сухожилия, чувство равновесия и небольшая активность мышц.

Почему птица не падает, когда ветка качается

Еще интереснее то, что эта система способна компенсировать небольшие движения. Исследователи создали цифровую модель птичьей лапы и выяснили, что особое расположение сухожилий помогает телу возвращаться в устойчивое положение после незначительного толчка. Поэтому ветка может слегка колыхаться от ветра, а птица будет продолжать спать. Ее тело фактически само помогает поддерживать равновесие.

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Кстати, то, что часто кажется сгибающимся назад коленом птицы, на самом деле является участком лодыжки. Настоящее колено расположено выше и в основном скрыто под перьями.

Птицы могут спать даже на одной ноге

Фламинго, цапли и многие другие виды способны отдыхать на одной ноге. Так они, в частности, уменьшают потери тепла, пряча вторую конечность в теплое оперение. Некоторые птицы могут даже входить в фазу быстрого сна, оставаясь стоять.

Однако их лапы не превращаются в неподвижный замок. Исследования показывают, что для удержания позы все равно может потребоваться определенный мышечный тонус.

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