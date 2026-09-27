Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Открытия Почему птицы не падают с веток во время сна: ученые раскрыли секрет

Почему птицы не падают с веток во время сна: ученые раскрыли секрет

Ua ru
27 сентября 2026 21:24
Почему птицы не падают с деревьев во время сна: ученые объяснили этот странный феномен
Птичка спит на ветке. Фото: Deborah Kunzie

Вы когда-нибудь видели птичку, которая мирно и сладко дремает на ветке дерева? Тогда вы, наверное, задумывались, как же ей удается спать и не упасть. Причем ей не мешают даже порывы ветра. Оказывается, в лапках птиц скрыт особый природный секрет.

Как работает природный механизм, позволяющий птицам не падать с деревьев во время сна, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на The Times of India.

Реклама

Как птица держится за ветку во сне

Вы, наверное, замечали, что у большинства мелких птиц три пальца направлены вперед, а один — назад. Такое строение позволяет им обхватить ветку с разных сторон и создать очень устойчивую опору. Когда птица садится и сгибает ноги, в работу включаются сухожилия, связанные с пальцами. Они помогают удерживать стопу в нужном положении с гораздо меньшими усилиями, чем потребовались бы человеку. У птицы фактически есть естественная система стабилизации, в которой совместно работают кости, сухожилия, мышцы и чувство равновесия.

Исследование европейских скворцов показало, что во время сна они не всегда сильно сжимают жердочку пальцами. Их лапка может образовывать своеобразное седло, а вес тела распределяется так, чтобы птица оставалась в равновесии. То есть одновременно задействованы анатомия лапы, сухожилия, чувство равновесия и небольшая активность мышц.

Почему птица не падает, когда ветка качается

Еще интереснее то, что эта система способна компенсировать небольшие движения. Исследователи создали цифровую модель птичьей лапы и выяснили, что особое расположение сухожилий помогает телу возвращаться в устойчивое положение после незначительного толчка. Поэтому ветка может слегка колыхаться от ветра, а птица будет продолжать спать. Ее тело фактически само помогает поддерживать равновесие.

Читайте также:

Кстати, то, что часто кажется сгибающимся назад коленом птицы, на самом деле является участком лодыжки. Настоящее колено расположено выше и в основном скрыто под перьями.

Птицы могут спать даже на одной ноге

Фламинго, цапли и многие другие виды способны отдыхать на одной ноге. Так они, в частности, уменьшают потери тепла, пряча вторую конечность в теплое оперение. Некоторые птицы могут даже входить в фазу быстрого сна, оставаясь стоять.

Однако их лапы не превращаются в неподвижный замок. Исследования показывают, что для удержания позы все равно может потребоваться определенный мышечный тонус.

Делимся другими интересными фактами и открытиями

Как пять кошек захватили целый остров и почему борьба с ними длилась целых 40 лет.

Украинский дайвер в Новониколаевском карьере обнаружил необычное существо, которое пряталось на глубине 10 м.

Зачем NASA отправило пчел в космос и что случилось с насекомыми за семь дней.

сон интересные факты птицы
Евгения Фрусевич - Редактор
Автор:
Евгения Фрусевич

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации