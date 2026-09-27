Чому птахи не падають з дерев під час сну: вчені пояснили дивний феномен

Пташка спить на гілці. Фото: Deborah Kunzie

Чи бачили ви пташку, яка мирно та солодко дрімає на гілці дерева? Тоді ви, певно, замислювалися, як же ж їй вдається спати й не падати. Причому їй не заважають навіть пориви вітру. Виявляється, у пташиних лапах прихований особливий природний секрет.

Як працює природний механізм, який дозволяє птахам не падати з дерев під час сну, розповідає Новини.LIVE з посиланням на The Times of India.

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Як птах тримається за гілку уві сні

Ви, мабуть, бачили, що у більшості дрібних птахів три пальці спрямовані вперед, а один назад. Така будова дозволяє їм охопити гілку з різних боків і створити дуже стійку опору. Коли птах сідає та згинає ноги, у роботу включаються сухожилля, пов'язані з пальцями. Вони допомагають утримувати стопу у потрібному положенні з набагато меншими зусиллями, ніж знадобилися б людині. Птах фактично має природну систему стабілізації, у якій разом працюють кістки, сухожилля, м'язи та баланс.

Дослідження європейських шпаків показало, що під час сну вони не завжди сильно стискають жердину пальцями. Їхня стопа може утворювати своєрідне сідло, а вага тіла розподіляється так, щоб птах залишався у рівновазі. Тобто працюють одразу анатомія лапи, сухожилля, баланс і невелика активність м'язів.

Чому птах не падає, коли гілка хитається

Ще цікавіше те, що ця система здатна компенсувати невеликі рухи. Дослідники створили цифрову модель пташиної ноги й з'ясували, що особливе розташування сухожиль допомагає тілу повертатися у стійке положення після незначного поштовху. Тому гілка може трохи рухатися від вітру, а птах продовжуватиме спати. Його тіло фактично саме допомагає підтримувати рівновагу.

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До речі, те, що часто здається коліном птаха, яке згинається назад, насправді є ділянкою щиколотки. Справжнє коліно розташоване вище й переважно приховане під пір'ям.

Птахи можуть спати навіть на одній нозі

Фламінго, чаплі та багато інших видів здатні відпочивати на одній нозі. Так вони, зокрема, зменшують втрати тепла, ховаючи другу кінцівку у тепле пір'я. Деякі птахи можуть навіть входити у фазу швидкого сну, залишаючись стояти.

Проте їхні лапи не перетворюються на нерухомий замок. Дослідження показують, що для збереження пози все одно може бути потрібен певний м'язовий тонус.

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