Зачем ученые погрузили 1500 елок на дно озера в Финляндии и что произошло через три года

Прогулка на катере по озеру Саймаа. Фото: Christian Tiedt

Уже скоро люди в разных странах мира будут праздновать Рождество и украшать свои дома елками. После зимних праздников рождественские деревья обычно оказываются на свалке или отправляются на переработку. Однако в Финляндии для 1500 деревьев придумали совсем другую судьбу. Ученые специально погрузили их на дно одного из крупнейших озер страны и оставили там на несколько лет. Идея кажется странной, но результаты эксперимента впечатляют.

Новини.LIVE со ссылкой на TOI рассказывают, зачем ученые это сделали и какой результат получили.

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Зачем 1500 елок опустили на дно озера

Необычный эксперимент стартовал в 2021 году на озере Саймаа на юго-востоке Финляндии. Исследователи Финского института окружающей среды SYKE решили проверить, способны ли старые ели превратиться в своеобразный подводный лес и создать новую среду обитания для водных организмов.

Деревья опускали примерно на двухметровую глубину небольшими группами по шесть или восемь штук. Чтобы они не всплывали и оставались на одном месте, их закрепляли кирпичами. Ветви и стволы должны были создать на почти пустом дне более сложную структуру, где мелкие животные могли бы прятаться, размножаться и находить пищу.

Что произошло через три года

Когда ученые вернулись на участки с затопленными деревьями, разница оказалась поразительной. Количество отдельных донных животных в местах, где лежали ели, увеличилось примерно в десять раз. А видовое разнообразие, по словам руководителя исследования Кари Матти Вуори, в отдельных случаях стало примерно в пять раз больше.

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Речь идет о бентосных организмах, то есть животных и других существах, обитающих на дне водоема или непосредственно у него. Они чрезвычайно важны для экосистемы, ведь становятся пищей для рыб и других водных обитателей.

Почему обычные деревья дали такой эффект

Под водой ели постепенно начали обрастать микроорганизмами и грибами. Ветви предоставили дополнительные поверхности для заселения, а древесина стала частью пищевой цепи. Фактически на ровном дне появилась новая трехмерная структура с многочисленными укрытиями. Поэтому вокруг деревьев сосредоточилось значительно больше жизни.

Изменения заметили даже местные рыбаки. Они рассказывали исследователям, что возле затопленных елей стало больше рыбы. В то же время ученые подчеркивают, что такие наблюдения не заменяют отдельных контролируемых исследований численности рыб.

Можно ли просто выбрасывать елки в озеро

Исследование показало: даже старая елка, которая уже выполнила свою праздничную роль, может стать основой новой среды обитания. За три года обычные деревья фактически превратили отдельные участки дна озера Саймаа в маленькие очаги подводной жизни.

Но результаты эксперимента не означают, что после праздников деревья стоит самостоятельно топить в ближайшем водоеме. В Финляндии 1500 елок погружали в определенных местах и под контролем ученых.

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