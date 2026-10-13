Почему дети в 80-х и 90-х жевали смолу с деревьев и чем они рисковали

Смола с плодового дерева. Коллаж: Новини.LIVE

Для многих детей 80-х и 90-х годов обычная вишня во дворе была настоящей лавкой сладостей. Причем ели не только плоды. Особенно ценились прозрачные янтарные капли, застывавшие на коре деревьев. Их срывали, клали в рот и жевали вместо магазинной жвачки. Тогда мало кто задумывался, откуда берется это липкое вещество. И еще меньше — безопасно ли оно.

Новини.LIVE рассказывает, почему дети когда-то жевали смолу с деревьев, что это за вещество и безопасно ли его пробовать.

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Почему дети в 80-х и 90-х жевали смолу с деревьев

Сегодня полки магазинов заполнены разнообразными сладостями: от шоколадных конфет до пирожных, карамели и маршмеллоу. А в детстве многих миллениалов сладости были не такими доступными и разнообразными. Поэтому дети нередко находили необычные лакомства прямо на улице.

Особенно популярным был так называемый древесный клей, который появлялся на стволах вишен, черешен, слив и абрикосов. Больше всего ценились светлые, почти прозрачные капли. Они имели необычную консистенцию, а при жевании постепенно размягчались. Это была своеобразная природная жевательная резинка, которую можно было получить совершенно бесплатно.

Что на самом деле представляет собой смола, появляющаяся на деревьях

Липкие капли на плодовых деревьях называются камедью. Это не совсем та же смола, которую выделяют хвойные растения. Камедь состоит преимущественно из полисахаридов, а ее появление связано с защитной реакцией дерева.

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Выделение камеди называется камедетечью. Оно может возникать из-за:

повреждения коры;

сильных морозов и солнечных ожогов;

засуху и неблагоприятные условия;

деятельность насекомых-вредителей;

бактериальные и грибковые заболевания.

Таким образом, то, что дети считали лакомством, иногда было признаком того, что дерево было повреждено или заболело.

Можно ли есть смолу вишни и абрикоса

Хотя камедь имеет природное происхождение, это не означает, что её безопасно жевать. Главная опасность заключается в том, что вещество на коре может загрязняться пылью, микроорганизмами и остатками средств для обработки сада. Кроме того, камедь иногда выделяется в местах поражения дерева бактериальными или грибковыми заболеваниями.

Случайное проглатывание небольшого кусочка не обязательно приведет к отравлению. Однако безопасность регулярного употребления необработанной древесной камеди недостаточно изучена. Возможны также индивидуальные реакции и расстройства пищеварения.

Интересно, что некоторые очищенные виды растительной камеди действительно используются в пищевой промышленности в качестве загустителей и стабилизаторов. Однако это не делает липкое вещество из обычного дерева безопасным продуктом питания. Поэтому знакомую с детства натуральную жвачку лучше оставить лишь приятным воспоминанием.

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