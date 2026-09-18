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Главная Открытия Их ели миллионы в СССР: пять видов рыб, исчезнувших с прилавков

Их ели миллионы в СССР: пять видов рыб, исчезнувших с прилавков

Ua ru
18 сентября 2026 17:32
Какую рыбу ели в СССР и почему сегодня ее трудно найти: пять видов
Торговля рыбой на рынке в СССР. Фото: Gianluca Pardelli

Еще несколько десятилетий назад названия этих рыб никого не удивляли. На прилавки попадали гости из Антарктики, Атлантики, Каспия и Дальнего Востока. Наши бабушки и дедушки хорошо знали, как их готовить и с чем они лучше всего сочетаются. Но сегодня эти рыбы мало кому известны, а некоторые воспринимаются скорее как нечто необычное или деликатес.

Новини.LIVE рассказывают, какие виды рыбы продавали в СССР и почему сегодня их редко можно встретить на прилавках.

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Какую рыбу ели в СССР и почему сегодня ее трудно найти

Рыба, название которой хорошо знакомо людям старшего поколения, — иваси. Так называли дальневосточную сардину. Ее выпускали в огромных объемах. Иваси обычно продавали малосоленой, а также филе выпускали в масле и с заправками в виде консервов. Но численность этого вида начала сокращаться в 1990-х годах, и рыба исчезла из промысла. Сегодня в обычном супермаркете вряд ли можно встретить иваси в продаже, разве что в некоторых магазинах. Но есть множество вкусных альтернатив.

 

Риба івасі на тарілці
Сардина иваси. Фото: shutterstock.com

Еще одна рыба, которая практически осталась в прошлом, — каспийская сельдь залом. Это крупная жирная черноспинка, которая мигрировала из Каспийского моря в Волгу на нерест. Когда-то она могла подниматься значительно выше по течению, но после строительства плотин многие старые нерестилища стали недоступными. Это существенно повлияло на численность этой рыбы.

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Каспійський оселедець залом
Каспийская сельдь-залом. Фото: istockphoto.com

Рыба, которую можно считать деликатесом, — ледяная рыба или щукообразная белокровка. У нее нежное белое мясо. Она необычна даже с биологической точки зрения: у представителей этого семейства нет гемоглобина, поэтому кровь почти бесцветная. Ее ловили в холодных водах Южного океана. Но во времена СССР ее продавали вовсе не как деликатес, а поставляли в магазины в замороженном виде. В 1970-1980-х годах отдельные популяции сильно пострадали от массового вылова, а современный промысел контролируется квотами.

 

Льодяна риба, магазин в СРСР
Ледяная рыба, магазин в СССР. Коллаж: Новини.LIVE

Атлантическое направление давало советскому покупателю другие непривычные названия — сардинелу и пристипому. Сардинелу массово вылавливали у западного побережья Африки, где работали крупные рыболовецкие флоты разных стран, в частности СССР. После распада Союза прежняя система вылова, переработки и централизованных поставок изменилась. Сейчас эта рыба менее популярна, но все же встречается в продаже.

Пристипома также попадала на советский рынок благодаря вылову у берегов Западной Африки. Ее использовали в промышленной переработке и продавали в соленом и замороженном виде. Насколько привычной была пристипома для рыбной промышленности, хорошо показывает документ 1981 года: Минрыбхоз СССР имел отдельную технологическую инструкцию по изготовлению слабо- и среднесоленой пристипомы наряду со скумбрией и ставридой.

 

Пристипома та Сардинела
Пристипома и сардинела. Коллаж: Новини.LIVE

Хотя иваси, пристипому, залом или ледяную рыбу сегодня уже не встретишь в каждом супермаркете или на рынке, сожалеть о прошлом нет смысла. Сегодня у украинцев есть огромный выбор рыбы и морепродуктов: от доступного хека, скумбрии и сельди до лосося, тунца, дорадо, сибаса, креветок и других деликатесов. Покупатель может выбирать свежую, охлажденную, замороженную, слабосоленую или копченую продукцию на любой вкус и бюджет. А если очень захочется, можно найти и баночку иваси.

Делимся другими интересными фактами

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СССР интересные факты виды рыб
Евгения Фрусевич - Редактор
Автор:
Евгения Фрусевич

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