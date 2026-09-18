Яку рибу їли в СРСР і чому сьогодні її важко знайти: п'ять видів

Торгівля рибою на ринку в СРСР. Фото: Gianluca Pardelli

Ще кілька десятиліть тому назви цих риб нікого не дивували. На прилавки потрапляли гості з Антарктики, Атлантики, Каспію та Далекого Сходу. Наші бабусі та дідусі добре знали, як їх готувати та що з ними смакує найкраще. Але сьогодні ці риби мало кому відомі, а деякі є радше чимось чудернацьким або делікатесом.

Новини.LIVE розповідає, які види риби продавали в СРСР і чому сьогодні вони рідко трапляються на прилавках.

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Яку рибу їли в СРСР і чому сьогодні її важко знайти

Риба, назва якої добре знайома людям старшого покоління, — івасі. Так називали далекосхідну сардину. Її випускали у величезних обсягах. Івасі зазвичай продавали малосолені, також філе випускали в олії та із заправками у вигляді пресервів. Але чисельність цього виду почала скорочуватись у 1990-х роках і риба випала з промислу. Сьогодні у звичайному супермаркеті навряд можна зустріти івасі у продажу, хіба що в деяких магазинах. Але є безліч смачних альтернатив.

Сардина івасі. Фото: shutterstock.com

Ще одна риба, яка практично залишилася у минулому, — каспійський оселедець залом. Це велика жирна чорноспинка, яка йшла з Каспійського моря у Волгу на нерест. Колись вона могла підніматися значно вище за течією, але після будівництва гребель багато старих нерестовищ стали недоступними. Це суттєво вплинуло на чисельність цієї риби.

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Каспійський оселедець залом. Фото: istockphoto.com

Риба, яку можна вважати делікатесом — льодяна риба або щуковидна білокровка. Має ніжне біле м'ясо. Вона незвичайна навіть біологічно: у представників родини немає гемоглобіну, тому кров майже безбарвна. Її ловили у холодних водах Південного океану. Але за часів СРСР продавали її геть не як делікатес, а звозили до магазинів замороженою. У 1970-1980-х окремі популяції сильно постраждали від масового вилову, а сучасний промисел контролюється квотами.

Льодяна риба, магазин в СРСР. Колаж: Новини.LIVE

Атлантичний напрямок давав радянському покупцеві інші незвичні назви — сардинелу та пристипому. Сардинелу масово виловлювали біля західного узбережжя Африки, де працювали великі риболовецькі флоти різних країн, зокрема СРСР. Після розпаду Союзу стара система вилову, переробки та централізованого постачання змінилася. Зараз ця риба менш популярна, але все ж зустрічається у продажу.

Пристипома також потрапляла на радянський ринок завдяки вилову біля берегів Західної Африки. Її використовували у промисловій переробці та продавали в солоному й замороженому вигляді. Наскільки звичною пристипома була для рибної промисловості, добре показує документ 1981 року: Мінрибгосп СРСР мав окрему технологічну інструкцію з виготовлення слабко- та середньосолоної пристипоми поряд зі скумбрією і ставридою.

Пристипома та Сардинела. Колаж: Новини.LIVE

Хоча івасі, пристипому, залом чи льодяну рибу сьогодні вже не побачиш у кожному супермаркеті чи на ринку, шкодувати за колишнім немає сенсу. Сьогодні українці мають величезний вибір риби та морепродуктів: від доступного хека, скумбрії та оселедця до лосося, тунця, дорадо, сибаса, креветок та інших делікатесів. Покупець може обирати свіжу, охолоджену, заморожену, слабосолену чи копчену продукцію на різний смак і бюджет. І якщо сильно захотіти, можна й баночку івасі знайти.

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