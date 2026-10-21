"Примарний гриб" у Мерімбулі. Фото: Peter Harris

Уявіть, що ви гуляєте нічним лісом і раптом помічаєте зеленуваті вогники на старому пні. Це не світлячки й не відблиски ліхтарика. Так можуть світитися звичайні на вигляд гриби, причому деякі роблять це навіть удень.

Новини.LIVE з посиланням на Phys.org розповідає, які гриби світяться у темряві та що стоїть за цим дивовижним явищем.

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Які гриби можуть світитися у темряві

Таке явище називається біолюмінесценцією. Вченим відомо 132 види грибів, здатних самостійно випромінювати світло.

Серед них є представники кількох родів:

Mycena — невеликі гриби, деякі з яких нагадують крихітні зелені ліхтарики.

— невеликі гриби, деякі з яких нагадують крихітні зелені ліхтарики. Omphalotus — гриби з помітним зеленуватим світінням, серед яких є отруйні види.

— гриби з помітним зеленуватим світінням, серед яких є отруйні види. Armillaria — група, до якої належать опеньки. У деяких видів світиться переважно грибниця, прихована в деревині.

Цікаво, що світитися може весь гриб або лише його окремі частини. Іноді зелене сяйво виходить просто зі старого пня, хоча самих грибних шапинок навіть не видно.

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Чому гриби випромінюють зелене світло

У клітинах таких грибів відбувається хімічна реакція за участю речовини люциферину, ферменту люциферази та кисню. Під час реакції вивільняється енергія у вигляді світла. На відміну від звичайної лампочки, гриб майже не виділяє тепла. Деякі види світяться цілодобово. Просто вдень їхнє слабке зелене світло губиться на тлі сонячного освітлення.

Навіщо грибам потрібне власне світло

Вчені припускають, що біолюмінесценція допомагає окремим видам приваблювати комах, які можуть переносити грибні спори.

Цю ідею перевірили на бразильському грибі Neonothopanus gardneri. Дослідники встановили в лісі штучні гриби із зеленими світлодіодами. Виявилося, що освітлені приманки приваблювали більше комах, зокрема жуків і мух, ніж темні. Проте для всіх видів таке пояснення не підходить. Науковці досі з'ясовують, чи може світіння виконувати інші функції.

Чи можна побачити гриби, що світяться, в Україні

Біолюмінесцентні гриби трапляються не тільки в тропіках, а й у Європі, зокрема в Україні. Проте їхнє світіння часто настільки слабке, що помітити його без повної темряви складно.

В українських лісах зустрічаються опеньок осінній справжній, у якого світиться грибниця, омфалот оранжево-червоний, який трапляється на Правобережному Поліссі та міцена кривавонога, яка росте на старих пнях і повалених деревах у Лісостепу та частині Степу.

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