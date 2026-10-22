Микроорганизм для строительства на Марсе. Коллаж: Новини.LIVE

Марс точно нельзя назвать гостеприимной для людей планетой. Здесь царят сильные морозы, атмосфера разрежена, а почва — токсична. Но, несмотря на это, ученые уже не одно десятилетие ищут способы колонизировать Красную планету. Недавно американские исследователи создали микроорганизм, который будет помогать строить сооружения.

Революционную разработку представила калифорнийская исследовательская организация Pioneer Labs, сообщает Space.com, передает Новини.LIVE.

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Как ученые создали микроб для Марса

Марсианская почва, которую называют реголитом, содержит токсичные перхлораты и большое количество солей. Большинство земных растений и микроорганизмов не могут нормально развиваться в такой среде. Поэтому исследователи решили не очищать почву, а приспособить к ней живой организм. Для этого они испытали 16 кандидатов среди земных микроорганизмов и отобрали наиболее перспективные бактерии, способные производить биопластик.

С помощью лабораторной эволюции их постепенно адаптировали к высокой концентрации солей и других веществ, характерных для Марса. Так появился штамм sPL.001 на основе бактерии Cupriavidus necator. В лабораторных условиях он производил более чем в три раза больше биопластика, чем исходный штамм.

Как бактерия поможет строить дома на Марсе

Для работы технологии требуются три основных местных ресурса:

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марсианский реголит;

вода;

переработанная атмосфера.

Углекислый газ из атмосферы планеты предлагается с помощью электрохимического процесса преобразовывать в ацетат, который бактерия будет использовать в качестве источника углерода.

В специальном биореакторе микроорганизм растет и накапливает полигидроксиалканоаты, или PHA. Это разновидность биопластика, которую можно использовать для изготовления различных изделий. В перспективе из такого материала планируют создавать элементы жилых модулей, защитных конструкций и детали с помощью 3D-печати. Таким образом, бактерия будет производить сырье, которое люди или автоматизированные системы смогут превращать в необходимые конструкции.

Как это открытие изменит колонизацию Марса

Сегодня доставка даже небольшого груза на другую планету требует огромных ресурсов. А для строительства полноценного поселения понадобились бы значительные объемы материалов.

Специалисты Pioneer Labs подсчитали, что оборудование, доставленное одной ракетой, теоретически могло бы обеспечить производство строительных материалов для небольшого марсианского города в течение четырех лет. Это пока что инженерный расчет.

Сможет ли микроорганизм выжить на поверхности Марса

Несмотря на необычные возможности, sPL.001 не способен самостоятельно жить под открытым небом на Красной планете. Для его выращивания требуется герметичный биореактор с контролируемой температурой, питательной средой и защитой от радиации. Бактерия также не осуществляет фотосинтез, поэтому не может самостоятельно обеспечивать себя пищей.

Эти ограничения могут стать преимуществом с точки зрения безопасности. Если микроорганизм случайно попадет наружу, суровые марсианские условия, вероятно, не позволят ему размножаться. Это особенно важно, ведь ученые до сих пор не исключают возможности существования собственной микроскопической жизни на Марсе.

Когда технологию испытают на Марсе

Технология заработает не скоро. Пока что все эксперименты проводились на Земле. Лабораторная среда воспроизводила химический состав марсианских ресурсов. Следующим важным этапом станет проверка бактерии на настоящем реголите Красной планеты. Также необходимо опробовать производство материала в больших объемах. В перспективе подобные биотехнологии могут стать одним из шагов к терраформированию Марса.

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